«Ведьма из Блэр» восстанет из пепла

«Ведьма из Блэр
» получит перезапуск от киностудии Lionsgate, уверяет Screen Rant
.
Пока студия находится в поисках подходящей концепции и хорошего сценария. И это будет перезагрузка хоррор-серии, а не сиквел.
«Ведьма из Блэр: Курсовая с того света
», снятая Дэниэлом Майриком
и Эдуардо Санчесом в 1999 году, повествует о трех студентах-кинематографистах, которые пропали в октябре 1994-го в лесах около Беркеттсвилля, штат Мэриленд, когда снимали документальный фильм про местную ведьму. Год спустя их пленка была найдена.
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«Ведьма из Блэр: Новая глава». Ни души, ни вайфая
Картина породила моду на жанр мокьюментари и получила два сиквела, последний из которых — «Новая глава
» — вышел в 2016-м.
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