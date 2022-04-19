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«Ведьма из Блэр» восстанет из пепла

19 апреля
2022 год

Новости кино >>
19 апреля 2022

«Ведьма из Блэр» получит перезапуск от киностудии Lionsgate, уверяет Screen Rant.

«Ведьма из Блэр» восстанет из пепла

Пока студия находится в поисках подходящей концепции и хорошего сценария. И это будет перезагрузка хоррор-серии, а не сиквел.

«Ведьма из Блэр: Курсовая с того света», снятая Дэниэлом Майриком и Эдуардо Санчесом в 1999 году, повествует о трех студентах-кинематографистах, которые пропали в октябре 1994-го в лесах около Беркеттсвилля, штат Мэриленд, когда снимали документальный фильм про местную ведьму. Год спустя их пленка была найдена.

Читать рецензию «Ведьма из Блэр: Новая глава». Ни души, ни вайфая

Картина породила моду на жанр мокьюментари и получила два сиквела, последний из которых — «Новая глава» — вышел в 2016-м.
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