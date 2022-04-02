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Жерар Депардье беседует с патологоанатомом в эксклюзивном фрагменте фильма «Мегрэ и таинственная девушка»

2 апреля
2022 год

Новости кино >>
2 апреля 2022

Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный отрывок из криминального детектива «Мегрэ и таинственная девушка» режиссёра Патриса ЛеконтаМагазинчик сaмоубийств»). В нём главный герой выясняет обстоятельства гибели молодой женщины.


В основу фильма лёг роман Жоржа Сименона «Мегрэ и труп молодой женщины». Юная красавица Луиза — вьющиеся волосы, вечернее платье, пара немного поношенных туфель на высоком каблуке. Её тело обнаружили утром в центре Парижа. Рядом ни сумочки, ни документов. Ограбление? Месть? У следствия нет зацепок. За дело берется легендарный комиссар Мегрэ.

Жерар Депардье беседует с патологоанатомом в эксклюзивном фрагменте фильма «Мегрэ и таинственная девушка»

Главные роли в картине исполнили Жерар Депардье, Жад Лабест, Мелани Бернье, Орор Клеман, Клара Антонс, Анн Луаре, Андре Вильм, Пьер Мур, Моанна Ферре, Эрве Пьер, Жан-Поль Комар, Паскаль Элсо, Филип дю Жанеран, Мадам Кнёзе, Пьер Леон Люно, Адриен Гионне, Бертран Понсе, Джон Сеил и Эдит Ле Мерди.

В российский прокат «Мегрэ и таинственная девушка» вышел 31 марта.
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Жерар Депардье беседует с патологоанатомом в эксклюзивном фрагменте фильма «Мегрэ и таинственная девушка» фотографии
Жерар Депардье беседует с патологоанатомом в эксклюзивном фрагменте фильма «Мегрэ и таинственная девушка» фотографии
Жерар Депардье беседует с патологоанатомом в эксклюзивном фрагменте фильма «Мегрэ и таинственная девушка» фотографии
Жерар Депардье беседует с патологоанатомом в эксклюзивном фрагменте фильма «Мегрэ и таинственная девушка» фотографии
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