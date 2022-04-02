Жерар Депардье беседует с патологоанатомом в эксклюзивном фрагменте фильма «Мегрэ и таинственная девушка»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный отрывок из криминального детектива «Мегрэ и таинственная девушка
» режиссёра Патриса Леконта
(«Магазинчик сaмоубийств
»). В нём главный герой выясняет обстоятельства гибели молодой женщины.
В основу фильма лёг роман Жоржа Сименона «Мегрэ и труп молодой женщины». Юная красавица Луиза — вьющиеся волосы, вечернее платье, пара немного поношенных туфель на высоком каблуке. Её тело обнаружили утром в центре Парижа. Рядом ни сумочки, ни документов. Ограбление? Месть? У следствия нет зацепок. За дело берется легендарный комиссар Мегрэ.
Главные роли в картине исполнили Жерар Депардье
, Жад Лабест
, Мелани Бернье
, Орор Клеман
, Клара Антонс
, Анн Луаре
, Андре Вильм
, Пьер Мур
, Моанна Ферре
, Эрве Пьер
, Жан-Поль Комар
, Паскаль Элсо
, Филип дю Жанеран
, Мадам Кнёзе
, Пьер Леон Люно
, Адриен Гионне
, Бертран Понсе
, Джон Сеил
и Эдит Ле Мерди
.
В российский прокат «Мегрэ и таинственная девушка
» вышел 31 марта.
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