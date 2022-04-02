Не стало звезды «Экипажа» и «Чародеев» Александры Яковлевой

анонс

В прокате с 14 апреля

Алиса Фрейндлих и Александр Адабашьян запирают сына-чиновника дома в трейлере фильма «Родители строгого режима»

Элла Пернелл отправится в Пустоши

Режиссер выступит исполнительным продюсером хоррор-триллера «Чашка», основанного на романе Роберта Маккаммона «Кусака»

Джеймс Ван поработает над сериалом об инопланетянах

1 апреля

«Артдокфест» приостановил свою работу в России

Киносмотр закрылся в Москве в день открытия