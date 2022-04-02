Не стало звезды «Экипажа» и «Чародеев» Александры Яковлевой

В возрасте 64 лет не стало популярной актрисы советского и российского кино Александры Яковлевой
. Печальную новость сообщил ТАСС
режиссер Николай Лебедев
.
«Это, к несчастью, произошло. Она долго болела, но держалась и сражалась до последнего. Мои самые искренние соболезнования родным. Они ее очень берегли. Помогали всеми силами», —
цитирует агентство Лебедева.
Александра Евгеньевна Иванес
родилась 2 июля 1957 года в Калининграде. В детстве занималась танцами, училась в музыкальной школе по классу скрипки. В 1978-м окончила Ленинградский университет театра, музыки и кино. Творческий псевдоним выбрала по фамилии своего деда. Прославилась благодаря ролям в картинах «Экипаж
», «Россия молодая
», «Чародеи
» и «Человек с бульвара Капуцинов
». Всего на ее счету более 30 кинообразов.
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Юбилей Александры Яковлевой
В начале 90-х оставила кино. За время своего отсутствия на большом экране она успела побывать председателем Комитета по культуре и туризму при мэрии города Калининграда, вице-мэром Калининграда, президентом МКФ стран Балтии «Янтарная пантера», заместителем генерального директора Дирекции скоростного сообщения ОАО «Российские железные дороги» и на других ответственных постах.
В 2016-м актриса вернулась в кинематограф, вновь сыграв Тамару в «Экипаже
» Николая Лебедева. В том же году на сцене ДК Выборгский в Санкт-Петербурге состоялась премьера спектакля «Оскар» Санкт-Петербургского Малого театра комедии им. Анны Самохиной, где Яковлева исполнила одну их главных женских ролей — горничную Бернадетт.
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