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Не стало звезды «Экипажа» и «Чародеев» Александры Яковлевой

2 апреля
2022 год

Новости кино >>
2 апреля 2022

В возрасте 64 лет не стало популярной актрисы советского и российского кино Александры Яковлевой. Печальную новость сообщил ТАСС режиссер Николай Лебедев.

Не стало звезды «Экипажа» и «Чародеев» Александры Яковлевой

«Это, к несчастью, произошло. Она долго болела, но держалась и сражалась до последнего. Мои самые искренние соболезнования родным. Они ее очень берегли. Помогали всеми силами», — цитирует агентство Лебедева.

Александра Евгеньевна Иванес родилась 2 июля 1957 года в Калининграде. В детстве занималась танцами, училась в музыкальной школе по классу скрипки. В 1978-м окончила Ленинградский университет театра, музыки и кино. Творческий псевдоним выбрала по фамилии своего деда. Прославилась благодаря ролям в картинах «Экипаж», «Россия молодая», «Чародеи» и «Человек с бульвара Капуцинов». Всего на ее счету более 30 кинообразов.

Читать Юбилей Александры Яковлевой

В начале 90-х оставила кино. За время своего отсутствия на большом экране она успела побывать председателем Комитета по культуре и туризму при мэрии города Калининграда, вице-мэром Калининграда, президентом МКФ стран Балтии «Янтарная пантера», заместителем генерального директора Дирекции скоростного сообщения ОАО «Российские железные дороги» и на других ответственных постах.

В 2016-м актриса вернулась в кинематограф, вновь сыграв Тамару в «Экипаже» Николая Лебедева. В том же году на сцене ДК Выборгский в Санкт-Петербурге состоялась премьера спектакля «Оскар» Санкт-Петербургского Малого театра комедии им. Анны Самохиной, где Яковлева исполнила одну их главных женских ролей — горничную Бернадетт.
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