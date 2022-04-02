Мастер и кошкодевочка в однушке лорда демонов: главные новости аниме за неделю

«Аниме-индустрия трудится не покладая рук» — не просто слова. В преддверии весеннего сезона стриминги поделились откровениями и статистикой. Netflix
заявил, что больше половины аудитории онлайн-кинотеатра (это ~240 миллионов человек) в 2021-м смотрело «аниме» (для Японии процент вырастает до 90%, но стриминг причисляет к аниме и некоторые западные компании). В этом году OTT-сервис планирует выпустить 40 тайтлов, как и в прошлом (в 2020-м было всего 20). Тем временем Crunchyroll заставил усомниться в диктатуре исекаев и заявил, что контент для девочек и молодых женщин (сёдзё и дзёсэй) также составляет важную часть их трафика.
Вместо рекапа «Атаки титанов», которая решила отдохнуть перед заключительным эпизодом, мы собрали все любопытные весенние премьеры. Набралось 22 штуки — обратите внимание.
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21 сериал и один фильм, который могут заинтересовать поклонников аниме
Студия Wit
(«Рейтинг короля
», «Виви: Песнь флюоритового глаза
») представляют новый проект – аниме-сериал «Вампир в саду
». Премьера на Netflix состоится 16 мая.
Сериал поставил Рётаро Макихара
, в свое время режиссировавший «Робота Хала»
и отдельные эпизоды «Фрактала
» со «Счастьем, которое принес кот
». За дизайн персонажей отвечает опытный художник Тэцуя Нисио
, занимавшийся ключевой анимацией в «Крутом учителей Онидзуке
», «Призраке в доспехах: Синдроме одиночке
», «Актрисе тысячелетия
» и последнем «Евангелионе
».
Когда-то люди и вампиры жили в гармонии в местечке под названием Рай. Затем что-то пошло не так, человечество предприняло провальную спецоперацию против давних соседей, в результате чего мир изменился навсегда. Теперь люди живут в маленьком городке, окруженным стеной света. В этом мире бурлящей ненависти и вечной конфронтации встречаются девушка Момо и королева вампиров Фине: вместе они отправляются на поиски, собственно, утраченного Рая.
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Еще три вампирских аниме
Сериал студии feel.
(«Как и ожидалось, моя школьная романтическая жизнь не удалась
») «Дочка босса и ее нянька
» обзавелся новым трейлером.
Аниме о якудза, которому босс клана наказал присматривать за единственной дочерью, выйдет в эфир 7 июля. Постановкой руководит Ицуро Кавасаки
, режиссер тайтлов «Покемон: Истоки
» и «Эпоха смут
».
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Фильмография Такеши Китано — гуру якудза-фильмов
Бесконечная франшиза «Мобильный воин Гандам
», в последние семь лет поставлявшая полнометражные ремейки цикла «Реконкиста
», наконец, представит свежее аниме. Им станет «Ведьма с Меркурия
» — первый Гандам-проект с протагонисткой (феминизм долго добирался до гребаных роботов).
Других подробностей пока нет. Известно лишь, что аниме выйдет в формате сериала в октябре этого года. Тем временем, Bandai Namco
отчитались об инвестировании 15 миллиардов иен (около $130 миллионов) в метавселенную Гандам — экосистему с собственными цифровыми и физическими сервисами. Мир франшизы будет поделен на несколько секторов в соответствии с хронологией вселенной, предоставляя посетителям возможности: для общения, соревновательной активности и приобретения мерчендайза, видеоигровой продукции, аниме, музыкального контента и базы данных по франшизе. Более подробная информация должна поступить уже в этом месяце, но Bandai Namco заявили, что запланировали аналогичные метавселенные для всех основных активов.
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Разбор полетов в последнем «Евангелионе»
В октябре же 2022 года выходит «О моем перерождении в меч
» — новый исекай студии C2C
(«Путешествие Элайны
», «Если будешь не занят, спасешь меня от апокалипсиса?
»).
Экранизация ранобэ Ю Танаки
расскажет о безымянном отаку, после смерти возродившемся в форме меча посреди наполненного монстрами леса. Там он встречает кошкодевочку Фран, получает новое имя (булгаковское Мастер), учится новым навыкам и отправляется в волшебное путешествие. Руководит безумным исекаем Синдзи Исихира
— режиссер «Хроник горизонта
» и «Хвоста феи
».
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Лучшие сериалы века по версии японских зрителей
Комедийная фэнтези-манга «Однушка лорда демонов и героя
» получит аниме-адаптацию.
Грозный Повелитель Демонов проиграл решающее сражение герою Максу и отправился спать, чтобы восстановить силы. Но после пробуждения он обнаруживает, что растерял зловещий облик и превратился в чиби-версию самого себя. Повелитель Демонов наведывается к Максу, чтобы разузнать, не постигла ли его аналогичная участь, и видит, что тот живет в грязной однокомнатной квартире. Лорд решает помочь заклятому врагу вернуть былое величие.
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Рецензия на «Токийских мстителей»: дружба, любовь и мотоциклетные банды
Студия CloverWorks
(«Приоритет чудо-яйца
», «Эта фарфоровая кукла влюбилась
») поделилась трейлером ко второму сезону «Дома теней
».
Продолжение аниме-сериала об испускающих сажу аристократах и убирающих за ними живых куклах выйдет в июле этого года.
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«Эта фарфоровая кукла влюбилась» и другие мартовские находки редакции
Баки Ханма
, самый сильный школьник в мире, продолжает путь к главной цели — битве с отцом, считающимся самым могущественным существом на планете. Netflix выложил тизер второго сезона, где юноше предстоит размяться в драке с могучим Пиклом.
Вы, вероятно, заметили подвох: Пикл — пещерный человек, привыкший побеждать и поедать. Так что студии TMS Entertainment, специализирующейся на более миролюбивом контенте, вроде «Корзинки фруктов
» или «Доктора Стоуна
», можно будет повеселиться на славу.
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Подробно о первом сезоне аниме-сериала «Банки Ханма»
Ни один дайджест не может считаться полным, если в нем нет свежих вестей о сборах «Магической битвы 0
». На прошлой неделе полнометражное аниме дебютировало в американском прокате, выудив $14,8 миллиона. После второй недели «Магическая битва 0. Фильм» расположилось на пятой строчке бокс-офиса со сборами в $27,7 миллионов. На родине, правда, аниме уже терпит бедствие: к 14-й неделе проката, «Магическая битва» опустилась на шестую строчку. Впрочем, это не мешает ей дышать в спину Хаяо Миядзаки
и его «Ветер крепчает
» в табеле сборов аниме на внутреннем рынке. От восьмого места отделяют сущие копейки.
Тем временем в России издательство «Азбука» отправило в печать первую книгу оригинальной манги Гэгэ Акутами
: в нее входят два тома или, в пересчете, 16 глав плюс различные примечания и бонусы.
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Важность деталей в «Рыбке Поньо на утесе» — другом аниме ХаяоМиядзаки
Студия Satelight («Сомали и лесной дух
») планируют выпустить экранизацию «Черного призывателя
» уже в июле. С точной датой пока не определились, зато показали трейлер.
Над аниме об очередном попаданце работают режиссер Ёсимаса Хирайкэ
(«Так сложно любить отаку
») и супер-опытная художница Мива Осима
(«Бродяга Кэнсин
», «Зомбиленд. Сага
»).
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Главные вести с Anime Japan 2022
В минувшую пятницу состоялась премьера полнометражного фильма «Необычное такси: В лесах
». А по сети отправили в свободное плавание трехминутный диалог Одакавы и Сиракавы на скамеечке в парке.
На студия OLM сейчас вообще праздник: мало того, что компиляция неожиданного прошлогоднего хита штурмует кинотеатры, так сегодня еще и телевизионная премьера спокона про бадминтон — «Игра с нулевым счетом» (он, разумеется, есть в нашем списке весенних новинок
).
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Все оттенки «Необычного такси»
Во французском Анси летом стартует Международный фестиваль анимационных фильмов — старейший и крупнейший фестиваль мультипликационных работ. До начала смотра еще два с лишним месяца, однако программка уже доступна.
В сериальный конкурс прошел лишь «Сонни Бой
» Синго Нацумэ
, а в секции короткого метра соревноваться за призы будут четыре работы, включая «Встревоженное тело
» Ёрико Мидзусири
и «Птицу с полуострова
» Ацуси Вады
.
Разумеется, на фестивале присутствует и нашумевший «Аркейн
», хотя под тегом аниме он проходит исключительно на стриминг-сервисе Netflix.
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Грядущие видеоигровые экранизации
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