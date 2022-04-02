Анжелика Неволина отмечает юбилей

Сегодня, 2 апреля, отмечает юбилей заслуженная артистка России, популярная советская и российская актриса театра и кино Анжелика Неволина
, памятная зрителям по роли машинистки Васнецовой в «Собачьем сердце
» Владимира Бортко
.
Анжелика Сергеевна
родилась 2 апреля 1962 года в Ленинграде. Ее мать — режиссер дубляжа Людмила Демьяненко
, а отчимом был знаменитый актер Александр Демьяненко
. В 1983-м окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, где училась на курсе Льва Додина
и Аркадия Кацмана
. В середине 80-х была актрисой театра Комедии
в Санкт-Петербурге, а в 1988-м ее приняли в труппу Малого драматического театра Европы
.
Свои первые роли в кино — в драме Дмитрия Салынского
«Дом на дюнах
» и картине Вадима Абдрашитова
«Парад планет
» — сыграла в 1984-м. Неоднократно сотрудничала с Алексеем Балабановым
(«Счастливые дни
», «Про уродов и людей
», «Груз 200
»). Всего на счету актрисы более 70 ролей в кино и на телевидении. Помимо вышеназванных работ, она создала запоминающиеся образы в таких картинах и сериалах, как «Убегающий август
», «Духов день
», «Я объявляю вам войну
», «Жизнь с идиотом
», «Счастливый неудачник
», «Я никуда тебя не отпущу
», «Улицы разбитых фонарей-3
», «Убойная сила-2
» и «Адмиралъ
». Работала на озвучании фильмов и мультфильмов. В частности, ее голосом говорит героиня Светланы Письмиченко
в балабановском «Замке
».
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Хроники Балабанова
Обладательница нескольких наград, включая приз МКФ молодого кино в Турине и две премии имени Фёдора Никитина на Конкурсе профессиональных премий «Ленфильма» и Ленинградского отделения СК.
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