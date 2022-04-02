Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Публикация «Я в моменте»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Анжелика Неволина отмечает юбилей

2 апреля
2022 год

Новости кино >>
2 апреля 2022

Сегодня, 2 апреля, отмечает юбилей заслуженная артистка России, популярная советская и российская актриса театра и кино Анжелика Неволина, памятная зрителям по роли машинистки Васнецовой в «Собачьем сердце» Владимира Бортко.

Анжелика Неволина отмечает юбилей

Анжелика Сергеевна родилась 2 апреля 1962 года в Ленинграде. Ее мать — режиссер дубляжа Людмила Демьяненко, а отчимом был знаменитый актер Александр Демьяненко. В 1983-м окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, где училась на курсе Льва Додина и Аркадия Кацмана. В середине 80-х была актрисой театра Комедии в Санкт-Петербурге, а в 1988-м ее приняли в труппу Малого драматического театра Европы.

Свои первые роли в кино — в драме Дмитрия Салынского «Дом на дюнах» и картине Вадима Абдрашитова «Парад планет» — сыграла в 1984-м. Неоднократно сотрудничала с Алексеем БалабановымСчастливые дни», «Про уродов и людей», «Груз 200»). Всего на счету актрисы более 70 ролей в кино и на телевидении. Помимо вышеназванных работ, она создала запоминающиеся образы в таких картинах и сериалах, как «Убегающий август», «Духов день», «Я объявляю вам войну», «Жизнь с идиотом», «Счастливый неудачник», «Я никуда тебя не отпущу», «Улицы разбитых фонарей-3», «Убойная сила-2» и «Адмиралъ». Работала на озвучании фильмов и мультфильмов. В частности, ее голосом говорит героиня Светланы Письмиченко в балабановском «Замке».

Читать Хроники Балабанова

Обладательница нескольких наград, включая приз МКФ молодого кино в Турине и две премии имени Фёдора Никитина на Конкурсе профессиональных премий «Ленфильма» и Ленинградского отделения СК.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Мастер и синематографъ
12 «Амурская осень». Итоги
Поиск по меткам
День рождения
персоны
Вадим АбдрашитовАлексей БалабановВладимир БорткоАлександр ДемьяненкоЛюдмила ДемьяненкоЛев ДодинАркадий КацманАнжелика НеволинаСветлана ПисьмиченкоДмитрий Салынский
фильмы
Адмиралъ (сериал)Груз 200Дом на дюнахДухов деньЖизнь с идиотомЗамокПарад планетПро уродов и людейСобачье сердцеСчастливые дниСчастливый неудачникУбегающий августУбойная сила-2Улицы разбитых фонарей-3Я никуда тебя не отпущуЯ объявляю вам войну
театры
МДТТеатр Комедии имени Акимова

фотографии >>
на театральной сцене
Анжелика Неволина отмечает юбилей фотографии
на театральной сцене
Анжелика Неволина отмечает юбилей фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Близнецы»

Скорбим

Александра Яковлева
1 апреля ушла из жизни актриса Александра Яковлева.

День рождения >>

Сергей Белоголовцев
Георгий Кавтарадзе
Дмитрий Миллер
Алексей Нагрудный
Анжелика Неволина
Борис Плотников
Светлана Смирнова-Марцинкевич
Дарья Урсуляк
Антон Шагин
Иоланта Бохдаль
Рита Гам
Алек Гиннесс
Кларк Грегг
Джулиана Де Сио
Антонио Сабато ст.
Майкл Фассбендер
все родившиеся 2 апреля >>

Афиша кино >>

Закат
детектив, драма
Мексика, Франция, Швеция, 2021
Криминальное чтиво
гангстерская сага, драма, комедия, криминальный фильм
США, 1994
Бабки
комедия
Россия, 2021
Чупакабра
драма, социальная драма
Россия, 2020
Сядь за руль моей машины
драма, экранизация
Япония, 2021
Мегрэ и таинственная девушка
детектив, криминальный фильм, экранизация
Франция, Бельгия, 2022
Роман служанки
драма, экранизация
Великобритания, Германия, 2021
Этот новый мир
комедия, семейное кино
Франция, 2021
Осада
боевик, криминальный фильм, триллер
Канада, США, 2021
Последнее пришествие дьявола
драма, триллер, фильм ужасов
Венесуэла, Мексика, США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram