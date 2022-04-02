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Скарлетт Йоханссон и Крис Эванс получили роли в фильме Джейсона Бейтмана

2 апреля
2022 год

Новости кино >>
2 апреля 2022

Звезды марвеловской киновселенной Скарлетт Йоханссон и Крис Эванс воссоединятся для того, чтобы сыграть в картине «Проект "Артемида"», уверяет Deadline.


За постановку ленты возьмется Джейсон Бейтман, которого многие знают как одного из обитателей «Озарка». Сделку на производство картины заключила Apple — компании очередная крупная покупка обошлась в 100 миллионов долларов.

Поговаривают, что зрителей ожидает фильм о космической гонке. Сценарий доверили Роуз Гилрой — дочери Дэна Гилроя и Рене Руссо. Йоханссон числится продюсером.
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