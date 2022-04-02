Скарлетт Йоханссон и Крис Эванс получили роли в фильме Джейсона Бейтмана

Звезды марвеловской киновселенной Скарлетт Йоханссон
и Крис Эванс
воссоединятся для того, чтобы сыграть в картине «Проект "Артемида"», уверяет Deadline
.
За постановку ленты возьмется Джейсон Бейтман
, которого многие знают как одного из обитателей «Озарка
». Сделку на производство картины заключила Apple — компании очередная крупная покупка обошлась в 100 миллионов долларов.
Поговаривают, что зрителей ожидает фильм о космической гонке. Сценарий доверили Роуз Гилрой — дочери Дэна Гилроя
и Рене Руссо
. Йоханссон числится продюсером.
обсуждение >>