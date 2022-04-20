Полина Агуреева и Алексей Розин снялись в новом проекте Виктора Шамирова

В центре сюжета — супружеская пара Вики и Максима, чьи отношения давно трещат по швам. Максим пытается спасти ситуацию и готов завести детей, но он бесплоден. Мужчина делится своей проблемой с Павлом, бывшим любовником жены. Подруга Павла Алиса предлагает ему стать донором спермы, чтобы у Максима и Вики появился ребенок. Однако после этого Павел должен исчезнуть из жизни семьи. Герой, кажется, согласен с этим условием, но с течением времени понимает, что Вика — главная женщина в его жизни, оставить которую он не может. В попытке разобраться в сложных отношениях все четверо отправляются на музыкальный фестиваль, где им предстоит принять важные решения о будущем.
«Меньшее зло — экранизация пьесы в трех небольших сериях. Двое мужчин и две женщины встречаются за ужином, во время которого всплывает семейный секрет, и ставит всех в очень неловкое положение. Это история о необходимости и невозможности правильного выбора», — отметил Виктор Шамиров.
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