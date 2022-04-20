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Полина Агуреева и Алексей Розин снялись в новом проекте Виктора Шамирова

20 апреля
2022 год

Новости кино >>
20 апреля 2022

Режиссер Виктор Шамиров, известный по проектам «Большая секунда» и «Со мною вот что происходит», завершил съемки драмеди «Меньшее зло» о поисках идеальных отношений. Главные роли в сериале исполнили Алексей Розин, Виктор Добронравов, Полина Агуреева и Юлия Гревцова, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра KION, где состоится премьера проекта.

Полина Агуреева и Алексей Розин снялись в новом проекте Виктора Шамирова
фото: Пресс-служба KION

В центре сюжета — супружеская пара Вики и Максима, чьи отношения давно трещат по швам. Максим пытается спасти ситуацию и готов завести детей, но он бесплоден. Мужчина делится своей проблемой с Павлом, бывшим любовником жены. Подруга Павла Алиса предлагает ему стать донором спермы, чтобы у Максима и Вики появился ребенок. Однако после этого Павел должен исчезнуть из жизни семьи. Герой, кажется, согласен с этим условием, но с течением времени понимает, что Вика — главная женщина в его жизни, оставить которую он не может. В попытке разобраться в сложных отношениях все четверо отправляются на музыкальный фестиваль, где им предстоит принять важные решения о будущем.

«Меньшее зло — экранизация пьесы в трех небольших сериях. Двое мужчин и две женщины встречаются за ужином, во время которого всплывает семейный секрет, и ставит всех в очень неловкое положение. Это история о необходимости и невозможности правильного выбора», — отметил Виктор Шамиров.

В числе продюсеров сериала — Игорь Мишин, Александр Плотников, Максим Филатов и Наталья Исакова. Вместе с Шамировым за сценарий отвечала Ольга Мотина-Супонева, с которой они вместе работали над «Большой секундой» — как сценаристы и исполнители главных ролей.
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