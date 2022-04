Группа Компаний ГПМ КИТ запустила агентство талантов для кинематографистов

фото: Пресс-служба ГПМ КИТ

Группа Компаний ГПМ КИТ сообщила о запуске агентства талантов Talents by Action, которое будет заниматься привлечением и поддержкой состоявшихся представителей творческих профессий и начинающих кинематографистов, разрабатывая маркетинговую стратегию для каждого клиента.В составе Talents by Action объединились две команды — актеры Даши Хаус и агентство Анастасии Перовой. Стратегическими партнерами агентства стали компания 1-2-3 Production и онлайн-кинотеатр PREMIER. Свое сотрудничество с Talents by Action уже подтвердили Сергей Гилёв Мария Опельянц и другие.», — отметила руководитель Talents by Action и директор департамента специальных проектов ГПМ КИТ Екатерина Уруру.