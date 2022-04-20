Группа Компаний ГПМ КИТ запустила агентство талантов для кинематографистов

Группа Компаний ГПМ КИТ сообщила о запуске агентства талантов Talents by Action, которое будет заниматься привлечением и поддержкой состоявшихся представителей творческих профессий и начинающих кинематографистов, разрабатывая маркетинговую стратегию для каждого клиента.
«Наши подопечные не будут ограничены в своем творческом выборе, при этом ГПМ КИТ планирует помогать в трудоустройстве начинающим талантам, обеспечивая им приоритетную занятость в собственных проектах», — отметила руководитель Talents by Action и директор департамента специальных проектов ГПМ КИТ Екатерина Уруру.
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