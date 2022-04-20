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Группа Компаний ГПМ КИТ запустила агентство талантов для кинематографистов

20 апреля
2022 год

Новости кино >>
20 апреля 2022

Группа Компаний ГПМ КИТ сообщила о запуске агентства талантов Talents by Action, которое будет заниматься привлечением и поддержкой состоявшихся представителей творческих профессий и начинающих кинематографистов, разрабатывая маркетинговую стратегию для каждого клиента.

Группа Компаний ГПМ КИТ запустила агентство талантов для кинематографистов
фото: Пресс-служба ГПМ КИТ

В составе Talents by Action объединились две команды — актеры Даши Хаус и агентство Анастасии Перовой. Стратегическими партнерами агентства стали компания 1-2-3 Production и онлайн-кинотеатр PREMIER. Свое сотрудничество с Talents by Action уже подтвердили Сергей Гилёв, Константин Белошапка, Софья Гершевич, Алексей Морозов, Павел Баршак, Дарья Калмыкова, Мария Опельянц и другие.

«Наши подопечные не будут ограничены в своем творческом выборе, при этом ГПМ КИТ планирует помогать в трудоустройстве начинающим талантам, обеспечивая им приоритетную занятость в собственных проектах», — отметила руководитель Talents by Action и директор департамента специальных проектов ГПМ КИТ Екатерина Уруру.
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