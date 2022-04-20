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Мэтт Дэймон и Бен Аффлек взялись за проект о сотрудничестве Nike с Майклом Джорданом

20 апреля
2022 год

Новости кино >>
20 апреля 2022
Мэтт Дэймон и Бен Аффлек снова поработают вместе — артисты взялись за проект о том, как компания Nike долгое время пыталась подписать контракт с восходящей звездой баскетбола Майклом Джорданом, сообщает The Hollywood Reporter.

Мэтт Дэймон и Бен Аффлек взялись за проект о сотрудничестве Nike с Майклом Джорданом
фото: Getty Images

Дэймон воплотит образ менеджера по маркетингу Сонни Ваккаро, благодаря которому в восьмидесятые и состоялась сделка с Джорданом, что привело к резкому увеличению прибыли и позволило компании удержать лидерские позиции. Аффлек сыграет сооснователя Nike Фила Найта. Кроме того, актеры выступят в качестве сценаристов и продюсеров проекта, а Бен Аффлек еще и займет режиссерское кресло.

Это будет первый режиссерский проект Аффлека, где снимется его давний друг и коллега по съемочной площадке Мэтт Дэймон. Ранее голливудский дуэт был отмечен «Оскаром» за сценарий «Умницы Уилла Хантинга» — в драме Гаса Ван Сента артисты также сыграли главные роли. В 2021 году они встретились на площадке «Последней дуэли» Ридли Скотта.
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