Энди Серкис снимет мультфильм по «Скотному двору» Джорджа Оруэлла

Энди Серкис
в скором будущем приступит к съемкам полнометражного мультфильма по повести-притче Джорджа Оруэлла «Скотный двор», пишет Deadline
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За производство картины отвечают студия Серкиса The Imaginarium, британская компания Aniventure и Cinesite, продюсерами выступят Джонатан Кэвендиш и Дэйв Розенбаум. Произведение адаптировал Николас Столлер. Ранее права на экранизацию принадлежали стриминговому сервису Netflix. Серкис и Кавендиш планировали экранизировать антиутопию на протяжении нескольких лет, после того как приобрели права на адаптацию в 2012 году.
«Трудный путь по воплощению этой неординарной истории на экране был, наконец, вознагражден возможностью сотрудничать с блестящей командой Aniventure и Cinesite. Вместе мы надеемся создать собственную версию вечно актуального шедевра Оруэлла, эмоционально мощную, юмористическую и понятную для всех возрастов. Эта история не только для нашего времени, но и для будущих поколений», —
заявил Серкис.
Впервые «Скотный двор» был опубликован в 1945-м. В центре сюжета – группа животных, уставших терпеть унижения со стороны хозяина фермы. Они выгоняют людей и устанавливают равные права для всех животных. Однако вскоре единоличную власть на ферме захватывает свинья Наполеон.
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