Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Энди Серкис снимет мультфильм по «Скотному двору» Джорджа Оруэлла

21 апреля
2022 год

Новости кино >>
21 апреля 2022
Энди Серкис в скором будущем приступит к съемкам полнометражного мультфильма по повести-притче Джорджа Оруэлла «Скотный двор», пишет Deadline.

За производство картины отвечают студия Серкиса The Imaginarium, британская компания Aniventure и Cinesite, продюсерами выступят Джонатан Кэвендиш и Дэйв Розенбаум. Произведение адаптировал Николас Столлер. Ранее права на экранизацию принадлежали стриминговому сервису Netflix. Серкис и Кавендиш планировали экранизировать антиутопию на протяжении нескольких лет, после того как приобрели права на адаптацию в 2012 году.

Энди Серкис снимет мультфильм по «Скотному двору» Джорджа Оруэлла
фото: screenrant.com

«Трудный путь по воплощению этой неординарной истории на экране был, наконец, вознагражден возможностью сотрудничать с блестящей командой Aniventure и Cinesite. Вместе мы надеемся создать собственную версию вечно актуального шедевра Оруэлла, эмоционально мощную, юмористическую и понятную для всех возрастов. Эта история не только для нашего времени, но и для будущих поколений», — заявил Серкис.

Впервые «Скотный двор» был опубликован в 1945-м. В центре сюжета – группа животных, уставших терпеть унижения со стороны хозяина фермы. Они выгоняют людей и устанавливают равные права для всех животных. Однако вскоре единоличную власть на ферме захватывает свинья Наполеон.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Netflix экранизирует «Скотный двор» Джорджа Оруэлла
персоны
Энди Серкис

анонс

Скорбим

Андрей Олеванов
20 апреля ушёл из жизни актёр, педагог Андрей Олеванов.
Леонид Хейфец
18 апреля ушёл из жизни режиссёр Леонид Хейфец.
Людмила Елисеева
18 апреля ушла из жизни актриса Людмила Елисеева.

День рождения >>

Антонина Богданова
Евгения Гусева
Ирэна Дубровская
Вадим Кузнецов
Илья Маланин
Эльмира Метревели
Николай Сахаров
Валентинс Скулме
Пётр Фёдоров (младший)
Томаш Кот
Энтони Куинн
Эдоардо Лео
Энди Макдауэлл
Джеймс Макэвой
Сильвана Мангано
Тоби Стивенс
все родившиеся 21 апреля >>

Афиша кино >>

Бумер
боевик, драма, криминальный фильм
Россия, 2003
Бумер. Фильм второй
боевик, драма, криминальный фильм, мелодрама
Россия, 2005
Казнь
криминальный фильм, триллер
Россия, 2021
Королевская битва
боевик, драма, научная фантастика, триллер, фильм ужасов, экранизация
Япония, 2000
Оторви и выбрось
боевик, комедия
Россия, 2021
Отчаянные мстители
военный фильм, драма, фэнтези
Италия, Бельгия, 2021
Волк
детектив, драма, триллер
Великобритания, Ирландия, Польша, 2021
Слэпфейс
триллер, фильм ужасов
США, 2021
Тед К. Унабомбер
биография, драма, криминальный фильм
США, 2021
Этот новый мир
комедия, семейное кино
Франция, 2021
Братцы Кролики: Пасхальный переполох
комедия, приключения, семейное кино
Германия, 2022
Первый Оскар
военный фильм, драма
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram