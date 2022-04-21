Паулина Андреева и Виктория Исакова записались в «13 клиническую»

«Проект "13-ая Клиническая" понравился мне сразу. Это редкий сценарий, в котором создан оригинальный мир больницы, в которой лечат людей от демонов, со своей терминологией, со своими правилами существования. Режиссер — Клим Козинский, а автор сценарий и продюсер Андрей Золотарев, мой педагог из школы "Индустрия". Это замечательная команда, с которой хочется работать», — рассказала Паулина Андреева.
Зрителей ожидает история страдающего от неизлечимого заболевания хирурга Кирилла (Козловский), который находит работу в клинике, где врачи борются со сверхъестественными явлениями. Единственный способ выжить для него – показать себя с лучшей стороны и убедить новое руководство, что он нужен больнице. Кирилл погружается в хитросплетения отношений людей, ведьм и демонов, все больше сомневаясь в том, что способен правильно определить: кто именно здесь представляет «добро», а кто «зло».
«Мне интересен стык реальности и фантазии. Интересен характер моего персонажа, в котором есть и жёсткость, и юмор, и привлекательность. Ну и конечно интересно, как именно лихо написанный сценарий начнет оживать на экране», — поделилась Виктория Исакова.
Каждая серия нового проекта — это кейс конкретного пациента, представляющий собой поле битвы медиков и сущностей, «курирующих» то или иное заболевание. Но диагностика неидеальна и, приготовившись встретить одного врага, зрители натыкаются на совсем другого, к войне с которым герои не были готовы. Чтобы избежать таких ошибок, Кириллу и его коллегам придется провести немало времени, изучая обстоятельства болезней пациентов.
фото: Андрей Золотарев
По словам сценариста Андрея Золотарева, «"13-ая клиническая" — это в буквальном смысле "научная фантастика". Для создания этой истории, нам пришлось придумать и написать отдельный раздел медицины. Вместе с действующими хирургами, неврологами и терапевтами — мы прошли множество кейсов, представив как бы врачи в реальности пытались диагностировать и лечить заболевания, вызванные мистическими причинами. Должен сказать, что это была невероятно увлекательная работа».
Создатели много работают над «аутентичным пространством, одновременно похожим и непохожим на то, что мы видим в обычных больницах». «Наша клиника не "висит в воздухе", у нее есть подробно прописанная история, которая начинается еще в СССР», — говорит генеральный продюсер Iney Productions Алёна Акимова.
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