Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Паулина Андреева и Виктория Исакова записались в «13 клиническую»

21 апреля
2022 год

Новости кино >>
21 апреля 2022
Паулина Андреева, Виктория Исакова, Владимир Стеклов и Дмитрий Лысенков присоединились к Даниле Козловскому в новом фантастическом сериале Ivi «13 клиническая». Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра, за постановку отвечает режиссер Клим Козинский, сценарий написал Андрей Золотарев, а производство осуществляют Iney Production и киностудия Team Films. Премьера намечена на конец 2022 года.


«Проект "13-ая Клиническая" понравился мне сразу. Это редкий сценарий, в котором создан оригинальный мир больницы, в которой лечат людей от демонов, со своей терминологией, со своими правилами существования. Режиссер — Клим Козинский, а автор сценарий и продюсер Андрей Золотарев, мой педагог из школы "Индустрия". Это замечательная команда, с которой хочется работать», — рассказала Паулина Андреева.

Зрителей ожидает история страдающего от неизлечимого заболевания хирурга Кирилла (Козловский), который находит работу в клинике, где врачи борются со сверхъестественными явлениями. Единственный способ выжить для него – показать себя с лучшей стороны и убедить новое руководство, что он нужен больнице. Кирилл погружается в хитросплетения отношений людей, ведьм и демонов, все больше сомневаясь в том, что способен правильно определить: кто именно здесь представляет «добро», а кто «зло».


«Мне интересен стык реальности и фантазии. Интересен характер моего персонажа, в котором есть и жёсткость, и юмор, и привлекательность. Ну и конечно интересно, как именно лихо написанный сценарий начнет оживать на экране», — поделилась Виктория Исакова.

Каждая серия нового проекта — это кейс конкретного пациента, представляющий собой поле битвы медиков и сущностей, «курирующих» то или иное заболевание. Но диагностика неидеальна и, приготовившись встретить одного врага, зрители натыкаются на совсем другого, к войне с которым герои не были готовы. Чтобы избежать таких ошибок, Кириллу и его коллегам придется провести немало времени, изучая обстоятельства болезней пациентов.

Паулина Андреева и Виктория Исакова записались в «13 клиническую»
фото: Андрей Золотарев

По словам сценариста Андрея Золотарева, «"13-ая клиническая" — это в буквальном смысле "научная фантастика". Для создания этой истории, нам пришлось придумать и написать отдельный раздел медицины. Вместе с действующими хирургами, неврологами и терапевтами — мы прошли множество кейсов, представив как бы врачи в реальности пытались диагностировать и лечить заболевания, вызванные мистическими причинами. Должен сказать, что это была невероятно увлекательная работа».

Создатели много работают над «аутентичным пространством, одновременно похожим и непохожим на то, что мы видим в обычных больницах». «Наша клиника не "висит в воздухе", у нее есть подробно прописанная история, которая начинается еще в СССР», — говорит генеральный продюсер Iney Productions Алёна Акимова.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Данила Козловский станет врачом «13 клинической»
Поиск по меткам
ivi
персоны
Алёна АкимоваПаулина АндрееваАндрей ЗолотаревВиктория ИсаковаКлим КозинскийДанила КозловскийДмитрий ЛысенковВладимир Стеклов
фильмы
13 клиническая

анонс

Скорбим

Андрей Олеванов
20 апреля ушёл из жизни актёр, педагог Андрей Олеванов.
Леонид Хейфец
18 апреля ушёл из жизни режиссёр Леонид Хейфец.
Людмила Елисеева
18 апреля ушла из жизни актриса Людмила Елисеева.

День рождения >>

Антонина Богданова
Евгения Гусева
Ирэна Дубровская
Вадим Кузнецов
Илья Маланин
Эльмира Метревели
Николай Сахаров
Валентинс Скулме
Пётр Фёдоров (младший)
Томаш Кот
Энтони Куинн
Эдоардо Лео
Энди Макдауэлл
Джеймс Макэвой
Сильвана Мангано
Тоби Стивенс
все родившиеся 21 апреля >>

Афиша кино >>

Бумер
боевик, драма, криминальный фильм
Россия, 2003
Бумер. Фильм второй
боевик, драма, криминальный фильм, мелодрама
Россия, 2005
Казнь
криминальный фильм, триллер
Россия, 2021
Королевская битва
боевик, драма, научная фантастика, триллер, фильм ужасов, экранизация
Япония, 2000
Оторви и выбрось
боевик, комедия
Россия, 2021
Отчаянные мстители
военный фильм, драма, фэнтези
Италия, Бельгия, 2021
Волк
детектив, драма, триллер
Великобритания, Ирландия, Польша, 2021
Слэпфейс
триллер, фильм ужасов
США, 2021
Тед К. Унабомбер
биография, драма, криминальный фильм
США, 2021
Этот новый мир
комедия, семейное кино
Франция, 2021
Братцы Кролики: Пасхальный переполох
комедия, приключения, семейное кино
Германия, 2022
Первый Оскар
военный фильм, драма
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен