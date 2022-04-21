Новый фильм Дмитрия Давыдова «Нелегал» выйдет 12 мая

Новый фильм «Нелегал» известного якутского режиссера Дмитрия Давыдова, победившего на «Кинотавре» с лентой «Пугало», выйдет в прокат 12 мая. Прокатчиком выступает МВК, уточняет пресс-служба картины.
фото: пресс-служба фильма
По сюжету драматического роуд-муви молодой мигрант из Бишкека приезжает в Якутск с одному ему известной целью. Без документов, не знающий лишних слов, он смотрит куда-то вдаль — то внутрь себя, то сквозь окружающих. Он будет задержан, получит черную работу, впутается в опасное дело, но шаг за шагом, оставляя за плечами испытание за испытанием, ведомый какой-то тайной силой, он будет приближаться к искомому.
В фильме нет профессиональных актеров. Образ Нелегала воплотит Эржан Даулетбеков. Орозбек Аманбаев сыграет Авторитета, Степан Бурнашев — Старика, а Асхат Абдыкеев — Отца. За визуальную составляющую отвечает оператор Иван Семенов, музыку написал композитор Андрей Гурьянов.
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