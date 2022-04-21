Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Новый фильм Дмитрия Давыдова «Нелегал» выйдет 12 мая

21 апреля
2022 год

Новости кино >>
21 апреля 2022

Новый фильм «Нелегал» известного якутского режиссера Дмитрия Давыдова, победившего на «Кинотавре» с лентой «Пугало», выйдет в прокат 12 мая. Прокатчиком выступает МВК, уточняет пресс-служба картины.

Новый фильм Дмитрия Давыдова «Нелегал» выйдет 12 мая
фото: пресс-служба фильма

По сюжету драматического роуд-муви молодой мигрант из Бишкека приезжает в Якутск с одному ему известной целью. Без документов, не знающий лишних слов, он смотрит куда-то вдаль — то внутрь себя, то сквозь окружающих. Он будет задержан, получит черную работу, впутается в опасное дело, но шаг за шагом, оставляя за плечами испытание за испытанием, ведомый какой-то тайной силой, он будет приближаться к искомому.

В фильме нет профессиональных актеров. Образ Нелегала воплотит Эржан Даулетбеков. Орозбек Аманбаев сыграет Авторитета, Степан Бурнашев — Старика, а Асхат Абдыкеев — Отца. За визуальную составляющую отвечает оператор Иван Семенов, музыку написал композитор Андрей Гурьянов.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Якутская драма «Ыт» выйдет в цифровой прокат 1 февраля
Релиз фильма Дмитрия Давыдова «Пугало» запланирован на февраль
персоны
Степан БурнашевАндрей Гурьянов (IV)Дмитрий ДавыдовИван Семенов (V)
фильмы
НелегалПугало

фотографии >>
Новый фильм Дмитрия Давыдова «Нелегал» выйдет 12 мая фотографии
Новый фильм Дмитрия Давыдова «Нелегал» выйдет 12 мая фотографии
Новый фильм Дмитрия Давыдова «Нелегал» выйдет 12 мая фотографии
Новый фильм Дмитрия Давыдова «Нелегал» выйдет 12 мая фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Тарас Бульба»

Скорбим

Андрей Олеванов
20 апреля ушёл из жизни актёр, педагог Андрей Олеванов.
Леонид Хейфец
18 апреля ушёл из жизни режиссёр Леонид Хейфец.
Людмила Елисеева
18 апреля ушла из жизни актриса Людмила Елисеева.

День рождения >>

Антонина Богданова
Евгения Гусева
Ирэна Дубровская
Вадим Кузнецов
Илья Маланин
Эльмира Метревели
Николай Сахаров
Валентинс Скулме
Пётр Фёдоров (младший)
Томаш Кот
Энтони Куинн
Эдоардо Лео
Энди Макдауэлл
Джеймс Макэвой
Сильвана Мангано
Тоби Стивенс
все родившиеся 21 апреля >>

Афиша кино >>

Бумер
боевик, драма, криминальный фильм
Россия, 2003
Бумер. Фильм второй
боевик, драма, криминальный фильм, мелодрама
Россия, 2005
Казнь
криминальный фильм, триллер
Россия, 2021
Королевская битва
боевик, драма, научная фантастика, триллер, фильм ужасов, экранизация
Япония, 2000
Оторви и выбрось
боевик, комедия
Россия, 2021
Отчаянные мстители
военный фильм, драма, фэнтези
Италия, Бельгия, 2021
Волк
детектив, драма, триллер
Великобритания, Ирландия, Польша, 2021
Слэпфейс
триллер, фильм ужасов
США, 2021
Тед К. Унабомбер
биография, драма, криминальный фильм
США, 2021
Этот новый мир
комедия, семейное кино
Франция, 2021
Братцы Кролики: Пасхальный переполох
комедия, приключения, семейное кино
Германия, 2022
Первый Оскар
военный фильм, драма
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен