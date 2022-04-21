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Идрис Эльба сыграет заложника в триллере «Угон»

21 апреля
2022 год

Новости кино >>
21 апреля 2022
Идрис Эльба сыграет заложника в остросюжетном драматическом сериале для Apple TV+, уверяет Deadline.

Семисерийный триллер «Угон» (Hijack) поведает об опытном деловом переговорщике Сэме Нельсоне, вынужденном использовать свою хитрость, чтобы спасти жизни пассажиров на борту угнанного самолета, направляющегося в Лондон.

Идрис Эльба сыграет заложника в триллере «Угон»
фото: thestar.com

Это первый сериал в рамках сделки, которую Эльба заключил с Apple TV+ в июле 2020 года. Он не только воплотит ключевого персонажа, но и возьмет на себя функции исполнительного продюсера сериала, который 60Forty Films и Idiotlamp Productions создают совместно с Green Door.

Создатель «Люпена» Джордж Кей пишет сценарий, за постановку отвечает Джим Филд Смит. Оба также числятся исполнительными продюсерами вместе с Крисом Тикиером, Хаканом Кусеттой и Джэми Лоренсоном.
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