Лиам Нисон разберется с террористами в ирландской деревне

Лиам Нисон
снимается в триллере Роберта Лоренца
«В стране святых и грешников» (In The Land Of Saints And Sinners), пишет Deadline
.
Съемки фильма проходят в ирландском графстве Донегол. Компанию Нисону составят Киаран Хайндз
, Керри Кондон
, Колм Мини
, Джек Глисон
, Сара Грин
, Десмонд Иствуд, Конор Макнилл, Симус О'Хара, Валентайн Олукога и Марк О'Риган.
Действие картины разворачивается в отдаленной ирландской деревне, где недавно вышедший на пенсию убийца оказывается втянутым в смертельную игру в кошки-мышки с тремя мстительными террористами. Сценарий написали Марк Майкл Макналли и Терри Лоан.
Права на показ фильма приобрели Netflix, французский Metropolitan и международный дистрибьютор Vertice.
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