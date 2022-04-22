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Лиам Нисон разберется с террористами в ирландской деревне

22 апреля
2022 год

Новости кино >>
22 апреля 2022
Лиам Нисон снимается в триллере Роберта Лоренца «В стране святых и грешников» (In The Land Of Saints And Sinners), пишет Deadline.

Съемки фильма проходят в ирландском графстве Донегол. Компанию Нисону составят Киаран Хайндз, Керри Кондон, Колм Мини, Джек Глисон, Сара Грин, Десмонд Иствуд, Конор Макнилл, Симус О'Хара, Валентайн Олукога и Марк О'Риган.

Лиам Нисон / Киаран Хайндз / Керри Кондон
фото: deadline.com

Действие картины разворачивается в отдаленной ирландской деревне, где недавно вышедший на пенсию убийца оказывается втянутым в смертельную игру в кошки-мышки с тремя мстительными террористами. Сценарий написали Марк Майкл Макналли и Терри Лоан.

Права на показ фильма приобрели Netflix, французский Metropolitan и международный дистрибьютор Vertice.
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