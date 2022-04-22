Объявлен актерский состав шпионского сериала с Арнольдом Шварценеггером

Безымянная приключенческая драма Netflix с Арнольдом Шварценеггером
и Моникой Барбаро обзавелась ключевым актерским составом, уверяет Variety
.
Компанию исполнителям главных ролей составят Джэй Барушель
, Барбара Ив Харрис
, Фабиана Уденио
, Девон Бостик
, Стефани Си
, Апарна Бриль, Энди Бакли, Милан Картер, Фортюн Файмстер, Габриэль Луна, Трэвис Ван Винкль, Дэвид Чинчилла, Рэйчел Линч и Скотт Томпсон.
Сериал расскажет о шпионских приключениях отца и дочери. Герои узнают, что каждый из них годами тайно работал оперативниками ЦРУ, и понимают, что все их отношения были ложью и они совсем не знают друг друга. Шоураннером стал сценарист Ник Сантора, а одним из исполнительных продюсеров выступит сам Шварценеггер. За производство отвечает студия Skydance Television.
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