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Объявлен актерский состав шпионского сериала с Арнольдом Шварценеггером

22 апреля
2022 год

Новости кино >>
22 апреля 2022
Безымянная приключенческая драма Netflix с Арнольдом Шварценеггером и Моникой Барбаро обзавелась ключевым актерским составом, уверяет Variety.

Объявлен актерский состав шпионского сериала с Арнольдом Шварценеггером
фото: deadline.com

Компанию исполнителям главных ролей составят Джэй Барушель, Барбара Ив Харрис, Фабиана Уденио, Девон Бостик, Стефани Си, Апарна Бриль, Энди Бакли, Милан Картер, Фортюн Файмстер, Габриэль Луна, Трэвис Ван Винкль, Дэвид Чинчилла, Рэйчел Линч и Скотт Томпсон.

Сериал расскажет о шпионских приключениях отца и дочери. Герои узнают, что каждый из них годами тайно работал оперативниками ЦРУ, и понимают, что все их отношения были ложью и они совсем не знают друг друга. Шоураннером стал сценарист Ник Сантора, а одним из исполнительных продюсеров выступит сам Шварценеггер. За производство отвечает студия Skydance Television.
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