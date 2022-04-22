Фантастический боевик «Яркость» с Уиллом Смитом лишился сиквела

«Яркость
» не получит продолжение. По информации Comic Book
, руководство стримингового сервиса Netflix отказалось от идеи сиквела.
Утверждается, что это никак не связано со скандалом на церемонии вручения «Оскара», связанным с Уиллом Смитом
, ударившим Криса Рока
за неудачную шутку по поводу внешности супруги Джады Пинкетт Смит
.
В 2020 году Луи Летерье
изъявил желание заменить Дэвида Эйра
на посту режиссера сиквела фантастического экшна, вышедшего на Netflix в 2017-м. За сценарий отвечал Эван Спилиотопулос. Смит и Джоэл Эдгертон
планировали вернуться к своим ролям.
Оригинал повествует о сотруднике спецотделения по магическим преступлениям, вынужденном объединиться с коллегой-орком, чтобы опередить и обезвредить злодеев, которые развернули ожесточенную охоту за всесильной волшебной палочкой.
обсуждение >>