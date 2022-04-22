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Фантастический боевик «Яркость» с Уиллом Смитом лишился сиквела

22 апреля
2022 год

Новости кино >>
22 апреля 2022
«Яркость» не получит продолжение. По информации Comic Book, руководство стримингового сервиса Netflix отказалось от идеи сиквела.

Утверждается, что это никак не связано со скандалом на церемонии вручения «Оскара», связанным с Уиллом Смитом, ударившим Криса Рока за неудачную шутку по поводу внешности супруги Джады Пинкетт Смит.

Фантастический боевик «Яркость» с Уиллом Смитом лишился сиквела

В 2020 году Луи Летерье изъявил желание заменить Дэвида Эйра на посту режиссера сиквела фантастического экшна, вышедшего на Netflix в 2017-м. За сценарий отвечал Эван Спилиотопулос. Смит и Джоэл Эдгертон планировали вернуться к своим ролям.

Оригинал повествует о сотруднике спецотделения по магическим преступлениям, вынужденном объединиться с коллегой-орком, чтобы опередить и обезвредить злодеев, которые развернули ожесточенную охоту за всесильной волшебной палочкой.
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