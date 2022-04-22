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Стала известна дата премьеры «Старика» с Джеффом Бриджесом

22 апреля
2022 год

Новости кино >>
22 апреля 2022
Объявлена дата премьеры семисерийного «Старика» с Джеффом Бриджесом в главной роли. Согласно Deadline, драматический боевик стартует на канале FX 17 июня текущего года.

Стала известна дата премьеры «Старика» с Джеффом Бриджесом
фото: deadline.com

Адаптация одноименного бестселлера Томаса Перри поведает о бывшем оперативнике ЦРУ Дэне Чейзе, который оставил службу несколько десятилетий назад. Однако, когда у него дома появляется группа наемных убийц, собирающихся устранить Чейза, он вновь берется за оружие.

В сериале также заняты Джон Литгоу, Алиа Шоукэт, Эми Бреннеман, Билл Хек, И Джей Бонилья, Гбенга Аккинагбе, Лим Лубани и Педж Вахдат. Сценарий написали Джонатан Штайнберг и Роберт Левайн, выступившие исполнительными продюсерами вместе с Бриджесом. Первые два эпизода снял Джон Уоттс.
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