Стала известна дата премьеры «Старика» с Джеффом Бриджесом

Объявлена дата премьеры семисерийного «Старика
» с Джеффом Бриджесом
в главной роли. Согласно Deadline
, драматический боевик стартует на канале FX 17 июня текущего года.
Адаптация одноименного бестселлера Томаса Перри поведает о бывшем оперативнике ЦРУ Дэне Чейзе, который оставил службу несколько десятилетий назад. Однако, когда у него дома появляется группа наемных убийц, собирающихся устранить Чейза, он вновь берется за оружие.
В сериале также заняты Джон Литгоу
, Алиа Шоукэт
, Эми Бреннеман
, Билл Хек
, И Джей Бонилья, Гбенга Аккинагбе, Лим Лубани и Педж Вахдат. Сценарий написали Джонатан Штайнберг и Роберт Левайн, выступившие исполнительными продюсерами вместе с Бриджесом. Первые два эпизода снял Джон Уоттс
.
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