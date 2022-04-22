Не стало французского актера Жака Перрена

В Париже 21 апреля не стало французского актера, режиссера, сценариста и продюсера Жака Перрена
. Ему было 80 лет, уточняет France 24
.
«Семья Жака Перрена с глубокой скорбью сообщает о смерти режиссера, который скончался в четверг, 21 апреля, в Париже. Он ушел спокойно в возрасте 80 лет», —
говорится в заявлении его сына Матье Симоне
.
Жак Андре Симоне
родился 13 июля 1941 года в парижской семье театрального режиссера и актрисы. Играл на сцене с детских лет. Окончил Парижскую консерваторию. В пятилетнем возрасте исполнил роль мальчика в фильме Марселя Карне
«Врата ночи
». Взрослый кинодебют состоялся в картине Клода Буассоля «Медвежья шкура», вышедшей в 1957-м. На счету Перрена 122 роли в кино и на телевидении. Создал запоминающиеся образы в фильмах «Девушка с чемоданом
», «Семейная хроника
», «Бланш
», «Пустыня Тартари
», «Неизбежная жертва
», «Почти человек
», «Новый кинотеатр "Парадизо"
», «Пена дней» и «Честь капитана».
Читать рецензию
«Океаны» Жака Перрена
В 1968-м создал свою киностудию. Спродюсировал ряд успешных картин, среди которых «Дзета
» и «Микрокосмос». В качестве режиссера снял документальные ленты «Океаны
», «Птицы» и «Времена года». Обладатель шести престижных наград, включая Кубок Вольпи Венецианского кинофестиваля и два «Сезара».
обсуждение >>