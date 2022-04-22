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Не стало французского актера Жака Перрена

22 апреля
2022 год

Новости кино >>
22 апреля 2022
В Париже 21 апреля не стало французского актера, режиссера, сценариста и продюсера Жака Перрена. Ему было 80 лет, уточняет France 24.

Не стало французского актера Жака Перрена
фото: abebooks.com

«Семья Жака Перрена с глубокой скорбью сообщает о смерти режиссера, который скончался в четверг, 21 апреля, в Париже. Он ушел спокойно в возрасте 80 лет», — говорится в заявлении его сына Матье Симоне.

Жак Андре Симоне родился 13 июля 1941 года в парижской семье театрального режиссера и актрисы. Играл на сцене с детских лет. Окончил Парижскую консерваторию. В пятилетнем возрасте исполнил роль мальчика в фильме Марселя Карне «Врата ночи». Взрослый кинодебют состоялся в картине Клода Буассоля «Медвежья шкура», вышедшей в 1957-м. На счету Перрена 122 роли в кино и на телевидении. Создал запоминающиеся образы в фильмах «Девушка с чемоданом», «Семейная хроника», «Бланш», «Пустыня Тартари», «Неизбежная жертва», «Почти человек», «Новый кинотеатр "Парадизо"», «Пена дней» и «Честь капитана».

Читать рецензию «Океаны» Жака Перрена

В 1968-м создал свою киностудию. Спродюсировал ряд успешных картин, среди которых «Дзета» и «Микрокосмос». В качестве режиссера снял документальные ленты «Океаны», «Птицы» и «Времена года». Обладатель шести престижных наград, включая Кубок Вольпи Венецианского кинофестиваля и два «Сезара».
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Марсель КарнеЖак ПерренМатье Симоне
фильмы
БланшВрата ночиДевушка с чемоданомДзетаНеизбежная жертваНовый кинотеатр "Парадизо"ОкеаныПочти человекПустыня ТартариСемейная хроника

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