Друзья познаются в тотальной изоляции: главные новости аниме за неделю

По слухам, долгожданный «Человек-бензопила
» выйдет уже осенью. Масааки Юаса
проведет мастер-класс на Международном фестивале анимации во французском Анси. Тираж манги «Семья шпиона
» превысил 16 миллионов экземпляров. Первый эпизод шестого сезона «Моей геройской академии
» покажут уже 24 июля на фестивале HERO FES. Аниме-индустрия
трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно
, о чем-то информации — одно название. Теперь каждую неделю мы собираем
самые интересные трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации.
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Рецензия на «Красавицу и дракона» Мамору Хосоды
«Блюз машины времени о четырех с половиной татами
» выйдет не только в сериальном формате, но и попробует силы на больших экранах: 30 сентября в Японии состоится премьера кинотеатральной версии. Ограниченный прокат продлится всего три недели.
Это сиквел «Сказа о четырех с половиной татами
», сделанного именитым Масааки Юасой
(«На твоей волне
», «Руки прочь от кинокружка!
»). Оригиналом он занимался на студии Madhouse
(«Истинная грусть
», «Тетрадь смерти
»), но с тех пор создал собственную — с годрым именем Science SARU
(«Ину-О
», «Человек-дьявол: Плакса
»). Она и занимается сериалом-сиквелом, а руководит проектом постановщик «Сонни Боя
» Синго Нацумэ
.
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Рецензия на «Сонни Боя»
На этом Science SARU
не останавливается: студия представила новый трейлер психоделического «Юрэй Дэко
».
Несмотря на приятно-пространные ролики, кое-что о проекте все-таки известно. «Юрэй Деко» станет самостоятельным режиссерским дебютом
для сценариста Томохиса Симояма
и расскажет
о виртуальном рае, где объявляется загадочная хворь.
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Главные аниме-премьеры весны
Bandai Namco Pictures
(«Гинтама
») поделились трейлером «Вороны в гареме
», которую анонисровали буквально на прошлой неделе
.
Сериал о магической наложнице явит себя народу в октябре этого года.
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Рецензия на второй сезон «Истребителя демонов» с подзаголовком «Квартал красных фонарей»
Близится 28 апреля — именно тогда и состоится премьера полнометражного аниме «Пузырь
» на Netflix
. Отсюда и новый трейлер от щедрот студии Wit
(«Виви: Песнь флюоритового глаза
», «Рейтинг короля
»).
Помимо стриминг-гиганта, аниме Тэцуро Араки
(«Школа мертвецов
», «Атака титанов
») также постарается выудить побольше иен из бокс-офиса: японский прокат стартует 13 мая.
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«Слова пузырятся подобно газировке» — трогательное аниме про первую любовь от Netflix
Давненько у нас не было ничего про исекай
— исправляемся: «Черный призыватель
», новое аниме студии Satelight
(«Хроники Горизонта
», «Макросс Фронтир
»), хвастается обновкой в виде трейлера.
Сериал об очередном попаданец, оказавшемся в мутном фэнтезийном мире
, выйдет в эфир в июле 2022 года.
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Пополнения во франшизе «Космический линкор «Ямато» от студии Satelight
Studio Colorido
(«Сквозь слезы я притворяюсь кошкой
», «Тайная жизнь пингвинов
») показала промо-ролик к «Плавучему дому
».
Полнометражное аниме расскажет о друзьях Косукэ и Нацумэ. Перейдя в шестой класс, ребята перестали плотно общаться, но их дружба неожиданно получила развитие: однажды они встретились в полуразрушенном доме, где оба жили в раннем детстве. Школьники засыпают в стенах здания, а, пробудившись, видят, что до самого горизонта во все стороны простирается океан. Их нынешнее пристанище — единственное, что выделяется на фоне бесконечной водной глади.
Точную дату студия пока не раскрывает, но аниме точно покажут в местном (японском) прокате. А ценителям домашнего просмотра стоит постучаться в дверь Netflix
, где тоже запланирован релиз.
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«Тайная жизнь пингвинов»
Благодаря японскому журналу Hana to Yume
читатели узнали (а затем пересказали нам), что манга «Принесенная в жертву Принцесса и Царь Зверей
» в следующем году получит аниме-адаптацию.
Оригинальная сёдзё-манга Ю Томофудзи
рассказывала о мире, где некогда шли жестокие войны между зверями и людьми. Со временем конфликт удалось погасить с помощью варварской традиции: раз в год люди отдают оппонентам на съедение юную девушку. 99-й жертвой должна стать Сарифэ, чью красоту можно сравнить лишь с цветком белой лилии. Однако вместо ужасного чудовища в назначенном месте ее ждал прекрасный рогатый мужчина.
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Рецензия на аниме «Красавица-воин вечаня Сейлор Мун. Фильм» — еще одна история в жанре сёдзё
Фэнтези-ранобэ «Нежеланно бессмертный авантюрист
» тоже обзаведется собственным аниме.
Главный герой оригинальной истории — авантюрист Рент, у которого никак не получается выбить себе ранг приличнее медного. Однажды он находит секретный проход в лабиринте и, не отягощая себя подготовкой и наймом соратников, проходит сквозь него. Так Рент стал закуской для дракона, однако на этом его история не закончилась: авантюрист очнулся скелетом. Возможно, в обличье нежити ему больше повезет?
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Урок истории с «Атакой титанов»
Не успел «Король шаманов
» от Netflix
(не путать с сериалом
начала нулевых) закончится, как ушлые люди (студия Bridge
) объявили о сиквеле.
Анонсирующий тизер вышел сразу после финального 52-го эпизода. Интересные детали пока скрыты за семью печатями и будут стратегически выдаваться по мере приближения премьеры.
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Гид по анимационной вселенной Люпена III
Издательство «Фантастика» отправила в печать первый том манги «Пламенная бригада пожарных
». Ранее произведение Ацуси Окобо
не имело официального русского перевода.
Главные герои манги — специальный отряд пожарных, которые должны разобраться с чудовищным феноменом: по всей Японии люди принялись самовозгораться, превращаясь в жутких пламенных монстров.
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Рецензия на «Токийских мстителей» — тоже пламенных, только не пожарных, а хулиганов
Продолжая тему манги: «Клинок, рассекающий демонов
» также получит русскоязычную версию — спасибо «Истари Комикс». Первые три тома уже отправлены в печать и доступны по предзаказу. Старт продаж — в мае.
«Истребитель демонов» — одна из самых успешных франшиз современности. Помимо популярной манги, это еще и модный сериал от ufotable
и самое кассовое аниме в мире
. Недавно завершился второй сезон
и уже анонсирован третий
(даже есть тизер с кузнецами в масках
).
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