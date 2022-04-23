Друзья познаются в тотальной изоляции: главные новости аниме за неделю

Рецензия на «Красавицу и дракона» Мамору Хосоды

Читать Рецензия на «Красавицу и дракона» Мамору Хосоды

Рецензия на второй сезон «Истребителя демонов» с подзаголовком «Квартал красных фонарей»

Читать Рецензия на второй сезон «Истребителя демонов» с подзаголовком «Квартал красных фонарей»

«Слова пузырятся подобно газировке» — трогательное аниме про первую любовь от Netflix

Читать «Слова пузырятся подобно газировке» — трогательное аниме про первую любовь от Netflix

Пополнения во франшизе «Космический линкор «Ямато» от студии Satelight

Читать Пополнения во франшизе «Космический линкор «Ямато» от студии Satelight

Рецензия на аниме «Красавица-воин вечаня Сейлор Мун. Фильм» — еще одна история в жанре сёдзё

Читать Рецензия на аниме «Красавица-воин вечаня Сейлор Мун. Фильм» — еще одна история в жанре сёдзё