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Друзья познаются в тотальной изоляции: главные новости аниме за неделю

23 апреля
2022 год

Новости кино >>
23 апреля 2022
По слухам, долгожданный «Человек-бензопила» выйдет уже осенью. Масааки Юаса проведет мастер-класс на Международном фестивале анимации во французском Анси. Тираж манги «Семья шпиона» превысил 16 миллионов экземпляров. Первый эпизод шестого сезона «Моей геройской академии» покажут уже 24 июля на фестивале HERO FES. Аниме-индустрия трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно, о чем-то информации — одно название. Теперь каждую неделю мы собираем самые интересные трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации.

Читать Рецензия на «Красавицу и дракона» Мамору Хосоды

«Блюз машины времени о четырех с половиной татами» выйдет не только в сериальном формате, но и попробует силы на больших экранах: 30 сентября в Японии состоится премьера кинотеатральной версии. Ограниченный прокат продлится всего три недели.

Друзья познаются в тотальной изоляции: главные новости аниме за неделю

Это сиквел «Сказа о четырех с половиной татами», сделанного именитым Масааки ЮасойНа твоей волне», «Руки прочь от кинокружка!»). Оригиналом он занимался на студии MadhouseИстинная грусть», «Тетрадь смерти»), но с тех пор создал собственную — с годрым именем Science SARUИну-О», «Человек-дьявол: Плакса»). Она и занимается сериалом-сиквелом, а руководит проектом постановщик «Сонни Боя» Синго Нацумэ.

Читать Рецензия на «Сонни Боя»

На этом Science SARU не останавливается: студия представила новый трейлер психоделического «Юрэй Дэко».



Несмотря на приятно-пространные ролики, кое-что о проекте все-таки известно. «Юрэй Деко» станет самостоятельным режиссерским дебютом для сценариста Томохиса Симояма и расскажет о виртуальном рае, где объявляется загадочная хворь.

Читать Главные аниме-премьеры весны

Bandai Namco PicturesГинтама») поделились трейлером «Вороны в гареме», которую анонисровали буквально на прошлой неделе.



Сериал о магической наложнице явит себя народу в октябре этого года.

Читать Рецензия на второй сезон «Истребителя демонов» с подзаголовком «Квартал красных фонарей»

Близится 28 апреля — именно тогда и состоится премьера полнометражного аниме «Пузырь» на Netflix. Отсюда и новый трейлер от щедрот студии WitВиви: Песнь флюоритового глаза», «Рейтинг короля»).



Помимо стриминг-гиганта, аниме Тэцуро АракиШкола мертвецов», «Атака титанов») также постарается выудить побольше иен из бокс-офиса: японский прокат стартует 13 мая.

Читать «Слова пузырятся подобно газировке» — трогательное аниме про первую любовь от Netflix

Давненько у нас не было ничего про исекай — исправляемся: «Черный призыватель», новое аниме студии SatelightХроники Горизонта», «Макросс Фронтир»), хвастается обновкой в виде трейлера.



Сериал об очередном попаданец, оказавшемся в мутном фэнтезийном мире, выйдет в эфир в июле 2022 года.

Читать Пополнения во франшизе «Космический линкор «Ямато» от студии Satelight

Studio ColoridoСквозь слезы я притворяюсь кошкой», «Тайная жизнь пингвинов») показала промо-ролик к «Плавучему дому».



Полнометражное аниме расскажет о друзьях Косукэ и Нацумэ. Перейдя в шестой класс, ребята перестали плотно общаться, но их дружба неожиданно получила развитие: однажды они встретились в полуразрушенном доме, где оба жили в раннем детстве. Школьники засыпают в стенах здания, а, пробудившись, видят, что до самого горизонта во все стороны простирается океан. Их нынешнее пристанище — единственное, что выделяется на фоне бесконечной водной глади.

Друзья познаются в тотальной изоляции: главные новости аниме за неделю

Точную дату студия пока не раскрывает, но аниме точно покажут в местном (японском) прокате. А ценителям домашнего просмотра стоит постучаться в дверь Netflix, где тоже запланирован релиз.

Смотреть онлайн «Тайная жизнь пингвинов»

Благодаря японскому журналу Hana to Yume читатели узнали (а затем пересказали нам), что манга «Принесенная в жертву Принцесса и Царь Зверей» в следующем году получит аниме-адаптацию.

Друзья познаются в тотальной изоляции: главные новости аниме за неделю

Оригинальная сёдзё-манга Ю Томофудзи рассказывала о мире, где некогда шли жестокие войны между зверями и людьми. Со временем конфликт удалось погасить с помощью варварской традиции: раз в год люди отдают оппонентам на съедение юную девушку. 99-й жертвой должна стать Сарифэ, чью красоту можно сравнить лишь с цветком белой лилии. Однако вместо ужасного чудовища в назначенном месте ее ждал прекрасный рогатый мужчина.

Читать Рецензия на аниме «Красавица-воин вечаня Сейлор Мун. Фильм» — еще одна история в жанре сёдзё

Фэнтези-ранобэ «Нежеланно бессмертный авантюрист» тоже обзаведется собственным аниме.



Главный герой оригинальной истории — авантюрист Рент, у которого никак не получается выбить себе ранг приличнее медного. Однажды он находит секретный проход в лабиринте и, не отягощая себя подготовкой и наймом соратников, проходит сквозь него. Так Рент стал закуской для дракона, однако на этом его история не закончилась: авантюрист очнулся скелетом. Возможно, в обличье нежити ему больше повезет?

Читать Урок истории с «Атакой титанов»

Не успел «Король шаманов» от Netflix (не путать с сериалом начала нулевых) закончится, как ушлые люди (студия Bridge) объявили о сиквеле.



Анонсирующий тизер вышел сразу после финального 52-го эпизода. Интересные детали пока скрыты за семью печатями и будут стратегически выдаваться по мере приближения премьеры.

Читать Гид по анимационной вселенной Люпена III

Издательство «Фантастика» отправила в печать первый том манги «Пламенная бригада пожарных». Ранее произведение Ацуси Окобо не имело официального русского перевода.

Друзья познаются в тотальной изоляции: главные новости аниме за неделю

Главные герои манги — специальный отряд пожарных, которые должны разобраться с чудовищным феноменом: по всей Японии люди принялись самовозгораться, превращаясь в жутких пламенных монстров.

Читать Рецензия на «Токийских мстителей» — тоже пламенных, только не пожарных, а хулиганов

Продолжая тему манги: «Клинок, рассекающий демонов» также получит русскоязычную версию — спасибо «Истари Комикс». Первые три тома уже отправлены в печать и доступны по предзаказу. Старт продаж — в мае.

Друзья познаются в тотальной изоляции: главные новости аниме за неделю

«Истребитель демонов» — одна из самых успешных франшиз современности. Помимо популярной манги, это еще и модный сериал от ufotable и самое кассовое аниме в мире. Недавно завершился второй сезон и уже анонсирован третий (даже есть тизер с кузнецами в масках).
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Атака титановБлюз машины времени о четырёх с половиной татамиВиви: Песнь флюоритового глазаВорон в гаремеГинтамаДом на водеИну-оИстинная грустьКлинок, рассекающий демоновКороль шамановКороль шамановМакросс ФронтирМоя геройская академияНа твоей волнеПлавучий домПламенный отрядПузырьРейтинг короляРуки прочь от кинокружка!Сказ о четырёх с половиной татамиСквозь слёзы я притворяюсь кошкойСонни БойТайная жизнь пингвиновТетрадь смертиХроники ГоризонтаЧеловек-бензопилаЧеловек-дьявол: ПлаксаЧёрный призывательШкола мертвецовЮрэй Дэко

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Друзья познаются в тотальной изоляции: главные новости аниме за неделю фотографии
Друзья познаются в тотальной изоляции: главные новости аниме за неделю фотографии
Друзья познаются в тотальной изоляции: главные новости аниме за неделю фотографии
Друзья познаются в тотальной изоляции: главные новости аниме за неделю фотографии
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