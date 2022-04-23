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Стартовали съемки «Мятежной луны» Зака Снайдера

23 апреля
2022 год

Новости кино >>
23 апреля 2022

Режиссер Зак Снайдер сообщил о старте съемок своего нового фантастического фильма «Мятежная луна» и поделился первыми кадрами с площадки.

Стартовали съемки «Мятежной луны» Зака Снайдера
фото: Соцсети Зака Снайдера

Действие развернется в мирной колонии на краю галактики. Когда тиран Балисарий угрожает захватить ее, жители решают собрать собственную армию. На поиски воинов с соседних планет они отправляют молодую женщину с загадочным прошлым.

Главную роль в проекте исполняет актриса и танцовщица София Бутелла, известная по картинам «Мумия», «Взрывная Блондинка» и «Экстаз». Компанию ей составят Джимон Хонсу, Чарли Хэннем, Рэй Фишер и Руперт Френд. Фильм выйдет на Netflix, дата релиза пока не сообщается.

Стартовали съемки «Мятежной луны» Зака Снайдера
фото: Соцсети Зака Снайдера

Сценарий «Мятежной луны» написал сам Снайдер в соавторстве с Шэем Хаттеном («Джон Уик 3») и Куртом Джонстадом, с которым он ранее работал над лентой «300 спартанцев». Одним из продюсеров картины выступит жена режиссера Дебора Снайдер. Их прошлый совместный проект, зомби-хоррор «Армия мертвецов», также вышел на Netflix и в первый же месяц оказался в десятке самых просматриваемых фильмов стриминга.
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