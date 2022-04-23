Александр Бондарев занял должность ведущего продюсера START

Продюсер Александр Бондарев («Эпидемия») подписал эксклюзивный контракт со START. Он занял должность ведущего продюсера, сообщает пресс-служба видеосервиса.
фото: Фото со съемок фильма "Доктор Лиза"
В рамках сотрудничества группа продюсеров и авторов во главе с Бондаревым будет работать над новыми проектами разных форматов и жанров. Кроме того, стороны ведут переговоры о появлении на START сериалов и фильмов, ранее разработанных Александром и его командой.
«Я многие годы наблюдал, как ярко и смело развивается команда START, с которой я начинаю новый этап своего пути. Эти смелость и профессионализм мощно задрали планку качества контента, и всеми силами мы будем ее поддерживать», — поделился продюсер.
Генеральный продюсер и сооснователь START Эдуард Илоян отметил, что в 2022 году у видеосервиса запланировано более 25 оригинальных проектов.
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