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Александр Бондарев занял должность ведущего продюсера START

23 апреля
2022 год

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23 апреля 2022
Продюсер Александр БондаревЭпидемия») подписал эксклюзивный контракт со START. Он занял должность ведущего продюсера, сообщает пресс-служба видеосервиса.

Александр Бондарев занял должность ведущего продюсера START
фото: Фото со съемок фильма "Доктор Лиза"

В рамках сотрудничества группа продюсеров и авторов во главе с Бондаревым будет работать над новыми проектами разных форматов и жанров. Кроме того, стороны ведут переговоры о появлении на START сериалов и фильмов, ранее разработанных Александром и его командой.

Всего в фильмографии Бондарева более 35 проектов, в числе которых «На игре», «Легенда о Коловрате», «Русалка. Озеро мертвых», «Крепость Бадабер», «Доктор Лиза» и «Чиновница». До прихода в START он занимал должность заместителя генерального директора «Киностудии КИТ».

«Я многие годы наблюдал, как ярко и смело развивается команда START, с которой я начинаю новый этап своего пути. Эти смелость и профессионализм мощно задрали планку качества контента, и всеми силами мы будем ее поддерживать», — поделился продюсер.

Генеральный продюсер и сооснователь START Эдуард Илоян отметил, что в 2022 году у видеосервиса запланировано более 25 оригинальных проектов.
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