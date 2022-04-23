Режиссер «Свиньи» Майкл Сарноски экранизирует комикс «Сабрина»

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Он подписал эксклюзивный контракт с видеосервисом

В фэнтези сыграют София Бутелла, Джимон Хонсу и Чарли Хэннем

«Плавучий дом», «Нежеланно бессмертный авантюрист», продолжение «Короля шаманов», российское издание «Истребителя демонов» и многое другое

Друзья познаются в тотальной изоляции: главные новости аниме за неделю

22 апреля

Не стало французского актера Жака Перрена

Ему было 80 лет