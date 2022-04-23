Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Режиссер «Свиньи» Майкл Сарноски экранизирует комикс «Сабрина»

23 апреля
2022 год

Новости кино >>
23 апреля 2022

Режиссер Майкл Сарноски, заявивший о себе дебютной драмой «Свинья» с Николасом Кейджем, экранизирует графический роман Ника Дрнасо «Сабрина» — первый комикс, номинированный на Букеровскую премию, сообщает Deadline.

Режиссер «Свиньи» Майкл Сарноски экранизирует комикс «Сабрина»
фото: collider.com

По сюжету в Чикаго пропадает девушка по имени Сабрина, а через месяц в новостные агентства приходит анонимная видеозапись ее жестокого убийства. Ролик быстро привлекает внимание СМИ, общественности и любителей теорий заговора, что не может не повлиять на близких погибшей.

Сарноски не только выступит режиссером «Сабрины», но и напишет сценарий. Источники Deadline отмечают, что к съемкам он сможет приступить, когда закончит работу над спин-оффом «Тихого места».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Режиссеру «Свиньи» Майклу Сарноски предложили спин-офф «Тихого места»
персоны
Николас КейджМайкл Сарноски
фильмы
СвиньяТихое место 2

анонс

Деконструкция «Тарас Бульба»

Скорбим

Андрей Олеванов
20 апреля ушёл из жизни актёр, педагог Андрей Олеванов.

День рождения >>

Александра Афанасьева-Шевчук
Майя Горбань
Владимир Машук
Сергей Мигицко
Лев Прыгунов
Александра Сизоненко
Павел Смеян
Андрей Фиронов
Павел Шуваев
Сандра Ди
Джуди Дэвис
Джейми Кинг
Кэл Пенн
Джон Сина
Ширли Темпл
Джон Ханна
все родившиеся 23 апреля >>

Афиша кино >>

Бумер
боевик, драма, криминальный фильм
Россия, 2003
Бумер. Фильм второй
боевик, драма, криминальный фильм, мелодрама
Россия, 2005
Казнь
криминальный фильм, триллер
Россия, 2021
Королевская битва
боевик, драма, научная фантастика, триллер, фильм ужасов, экранизация
Япония, 2000
Стикер
детектив, мелодрама
Россия, 2022
Оторви и выбрось
боевик, комедия
Россия, 2021
Первый Оскар
военный фильм, драма
Россия, 2022
Отчаянные мстители
военный фильм, драма, фэнтези
Италия, Бельгия, 2021
Волк
детектив, драма, триллер
Великобритания, Ирландия, Польша, 2021
Слэпфейс
триллер, фильм ужасов
США, 2021
Тед К. Унабомбер
биография, драма, криминальный фильм
США, 2021
Этот новый мир
комедия, семейное кино
Франция, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram