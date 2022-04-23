Режиссер «Свиньи» Майкл Сарноски экранизирует комикс «Сабрина»

Режиссер Майкл Сарноски, заявивший о себе дебютной драмой «Свинья» с Николасом Кейджем, экранизирует графический роман Ника Дрнасо «Сабрина» — первый комикс, номинированный на Букеровскую премию, сообщает Deadline.
фото: collider.com
По сюжету в Чикаго пропадает девушка по имени Сабрина, а через месяц в новостные агентства приходит анонимная видеозапись ее жестокого убийства. Ролик быстро привлекает внимание СМИ, общественности и любителей теорий заговора, что не может не повлиять на близких погибшей.
Сарноски не только выступит режиссером «Сабрины», но и напишет сценарий. Источники Deadline отмечают, что к съемкам он сможет приступить, когда закончит работу над спин-оффом «Тихого места».
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