Барбре Стрейзанд исполнилось 80 лет

Сегодня, 24 апреля, исполнилось 80 лет двукратной лауреатке «Оскара», супруге Джеймса Бролина, американской певице, режиссеру, продюсеру, сценаристу, композитору и актрисе Барбре Стрейзанд.
фото: кадр из фильма «Хелло, Долли!»
Звезда родилась в Бруклине 24 апреля 1942 года. Спустя год умер ее отец, преподаватель грамматики по профессии. Детство Барбры было нелегким: отчим постоянно ее бил, мать не разделяла творческие порывы дочери и скептически отнеслась к ее намерению начать карьеру в шоу-бизнесе. После победы на одном музыкальном конкурсе Стрейзанд приняли на работу певицей в ночной клуб. Барбра с самого начала мечтала об актерской карьере и принимала участие во многих театральных постановках, в одной из которых выходила на сцену вместе с Джоан Риверз. В 1962-м впервые появилась на Бродвее в маленькой, но принесшей ей известность роли в мюзикле «Я достану тебе это потом».
В 1983-м певица выступила в качестве актрисы, продюсера, режиссера и автора сценария в фильме «Йентл». Она исполнила роль еврейской девушки, которая после смерти отца, раввина, переоделась в парня и поступила учиться в иешиву, нарушив иудейскую традицию. Позднее она поставила картины «Повелитель приливов» и «У зеркала два лица». При этом актриса продолжала сниматься в кино и сыграла в «Проклятии моей матери» и дилогии «Знакомство с Факерами».
Стрейзанд считается одной из наиболее коммерчески успешных женщин современного шоу-бизнеса. В 2016 году она заняла третью строчку в рейтинге журнала Forbes «Самые состоятельные женщины-музыканты США», ее состояние оценивается в $370 млн. На ее счету более 50 престижных наград, включая восемь «Золотых глобусов» и «Грэмми», три «Эмми», две премии «Давид ди Донателло» и звезда на Аллее славы на Голливудском бульваре. Была замужем за Эллиотом Гулдом.
обсуждение >>