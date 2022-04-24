Изабель Фурман снимается в новом триллере

Звезда хоррора «Дитя тьмы
» Изабель Фурман
получила главную роль в триллере Энди Теннанта «Блок 234» (Unit 234). Согласно Deadline
, съемки картины проходят на Каймановых островах.
По сюжету Лори Солтер (Фурман) обнаруживает находящегося в коме мужчину Клейтона на складе ее семьи, когда работает в ночную смену в одиночку. Происходит захватывающая игра в кошки-мышки для Лори и Клейтона, которым нужно пережить ночь.
Сценарий написал Дерек Штайнер. Продюсерами ленты выступают Блайт Франк, Хэдил Рида, Ли Дрейфус, Уильям Джей Сантор и Даг Мюррэй
, а Коллин Кэмп
числится исполнительным продюсером. За финансирование фильма отвечает компания Productivity Media.
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