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Изабель Фурман снимается в новом триллере

24 апреля
2022 год

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24 апреля 2022

Звезда хоррора «Дитя тьмы» Изабель Фурман получила главную роль в триллере Энди Теннанта «Блок 234» (Unit 234). Согласно Deadline, съемки картины проходят на Каймановых островах.

Изабель Фурман снимается в новом триллере
фото: flaunt.com

По сюжету Лори Солтер (Фурман) обнаруживает находящегося в коме мужчину Клейтона на складе ее семьи, когда работает в ночную смену в одиночку. Происходит захватывающая игра в кошки-мышки для Лори и Клейтона, которым нужно пережить ночь.

Сценарий написал Дерек Штайнер. Продюсерами ленты выступают Блайт Франк, Хэдил Рида, Ли Дрейфус, Уильям Джей Сантор и Даг Мюррэй, а Коллин Кэмп числится исполнительным продюсером. За финансирование фильма отвечает компания Productivity Media.
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