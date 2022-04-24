Дуэйн Джонсон планирует сыграть в адаптации платформера It Takes Two

Дуэйн Джонсон
может сыграть главную роль в экранизации кооперативного приключенческого платформера It Takes Two, которую сам же и спродюсирует, уверяет Variety
.
Детище Юсефа Фареса
хотят выпустить одновременно в виде полнометражного фильма и сериала. Сценарий напишут авторы «Соника в кино
» Патрик Кэйси и Джош Миллер.
Адаптация изначально была закреплена за студией Hazelight и кинокомпанией dj2 Entertainment. Теперь вместе с ними за производство отвечают Seven Bucks Productions и Amazon Studios. Продюсерами, помимо Скалы
, числятся Дэни Гарсия и Ирам Гарсия, а исполнительными продюсерами — разработчики оригинала Юсеф Фарес и Оскар Волонтис совместно с Дмитрием М. Джонсоном и Дэном Джевонсом из dj2 Entertainment.
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It Takes Two стала доступна игрокам 26 марта 2021-го на ПК, Xbox One, Xbox Series X и S, PlayStation 4 и PlayStation 5. Это история женатой пары на грани развода. Супруги превратились в кукол, и ради возвращения в свои тела им с помощью волшебной книги доктора Хакима нужно восстановить отношения. Платформер получил главный приз The Game Awards 2021.
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