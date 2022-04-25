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Новый сезон сериала «СашаТаня» стартует в мае

25 апреля
2022 год

Новости кино >>
25 апреля 2022

В мае на ТНТ состоится премьера девятого сезона сериала «СашаТаня». Согласно пресс-службе телеканала, в новых сериях Сергеевых ждут очередные неловкие ситуации, из которых Саша и Таня будут выбираться с переменным успехом.

Новый сезон сериала «СашаТаня» стартует в мае
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Продолжение скетч-сериала в каждой из 20 серий покажет зрителям ситуации с легким и ненавязчивым, но всегда попадающим в точку бытовым юмором. Помимо возвращения всех главных героев фанатов сериала ждет появление еще одного важного персонажа, который напрямую повлияет на семейство Сергеевых. В итоге герои пересмотрят свое отношение к роскоши, экологии, репутации в интернете, старым друзьям, семейным ценностям, личным свободам и мечтам.

«Я получаю колоссальное удовольствие от съемок, ловлю каждый момент, потому что понимаю, что через какое-то время это закончится, и останется только ностальгия. Будет последний сезон, и мы все станем вспоминать это с большой любовью, начнётся у всех новая актёрская жизнь. А потом "СашаТаня. 10 лет спустя"! А что, вполне реальный вариант», — рассказал Андрей Гайдулян.

Читать интервью Андрей Гайдулян: «При всей симпатии к Саше Сергееву, считаю его полным идиотом. В хорошем смысле»

Вместе с Гайдуляном к своим ролям вернутся Валентина Рубцова, Алексей Климушкин, Алина Ланина, Андрей Свиридов и Анастасия Уколова. За постановку отвечает режиссер Александр Потапов. Среди сценаристов – Игорь Санников, Евгений Сафронов, Максим Комаров, Евгения Сидоренкова, Екатерина Гуликова, Степан Кадошников и Дмитрий Артеев.
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Новый сезон сериала «СашаТаня» стартует в мае фотографии
Новый сезон сериала «СашаТаня» стартует в мае фотографии
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