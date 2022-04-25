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Анастасия Мишина, Алексей Демидов и Дмитрий Ендальцев снимаются в «Морячке»

25 апреля
2022 год

Новости кино >>
25 апреля 2022
В Геленджике стартовали съемки многосерийной мелодрамы Сергея Краснова «Морячка». Главные роли в ней исполняют Анастасия Мишина, Алексей Демидов, Дмитрий Ендальцев, Николай Добрынин, Агриппина Стеклова и Александра Власова, уточняет пресс-служба телеканала «Россия».

Анастасия Мишина, Алексей Демидов и Дмитрий Ендальцев снимаются в «Морячке»
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»

По сюжету Катя Голобородько (Мишина) выросла в небольшом рыбацком поселке. По-настоящему счастливой она чувствует себя лишь за штурвалом отцовского катера «Ассоль» и рядом с любимыми дельфинами. Но девушке сделал предложение самый завидный жених в поселке Сергей Галибин (Демидов). С ним Катю ждет богатая и устроенная семейная жизнь, вот только о море придется забыть навсегда. Однажды из столицы приезжает новый руководитель научного центра по изучению акватории Черного моря – Михаил Ратманов (Ендальцев). На берегу он обнаруживает убитого дельфина. Страшная находка молодого ученого меняет жизнь Кати навсегда. Она становится подозреваемой в совершении преступления, и теперь под угрозой её будущее.

В «Морячке» также снимаются Вадим Колганов, Николай Козак, Виктория Полторак, Ирина Бякова, Иван Шабалтас, Семён Литвинов, Александр Резалин и Дмитрий Фрид. Премьера сериала состоится на «России».
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Анастасия Мишина, Алексей Демидов и Дмитрий Ендальцев снимаются в «Морячке» фотографии
Анастасия Мишина, Алексей Демидов и Дмитрий Ендальцев снимаются в «Морячке» фотографии
Анастасия Мишина, Алексей Демидов и Дмитрий Ендальцев снимаются в «Морячке» фотографии
Анастасия Мишина, Алексей Демидов и Дмитрий Ендальцев снимаются в «Морячке» фотографии
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