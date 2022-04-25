«Садоводам» и «Ведьмаку» вручили телепремии BAFTA

В Лондоне вручили профессиональные телепремии BAFTA. Список лауреатов и номинантов опубликован на сайте
Британской академии кино и телевизионных искусств.
Тремя призами отмечены комедия «Мы — Lady Parts
» и «Садоводы
» с Оливией Колман
и Дэвидом Тьюлисом
. Первой достались награды за сценарий в комедийном сериале, костюмы и кастинг, а вторым — за оригинальную музыку, сценографию, операторскую работу и освещение.
Еще по две статуэтки у «Ведьмака
» и драмы «Это грех
». Фэнтези отметили за грим, прически и спецэффекты, а последнюю — за режиссуру Питера Хора
и монтаж. «Очень британский скандал
» получил приз за звук.
Читать
Думаю, как все бинджвотчить: 10 лучших иностранных сериалов 2021 года
Имена победителей в основных телевизионных номинациях объявят 8 мая.
обсуждение >>