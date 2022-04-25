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«Садоводам» и «Ведьмаку» вручили телепремии BAFTA

25 апреля
2022 год

Новости кино >>
25 апреля 2022

В Лондоне вручили профессиональные телепремии BAFTA. Список лауреатов и номинантов опубликован на сайте Британской академии кино и телевизионных искусств.


Тремя призами отмечены комедия «Мы — Lady Parts» и «Садоводы» с Оливией Колман и Дэвидом Тьюлисом. Первой достались награды за сценарий в комедийном сериале, костюмы и кастинг, а вторым — за оригинальную музыку, сценографию, операторскую работу и освещение.

Еще по две статуэтки у «Ведьмака» и драмы «Это грех». Фэнтези отметили за грим, прически и спецэффекты, а последнюю — за режиссуру Питера Хора и монтаж. «Очень британский скандал» получил приз за звук.

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Имена победителей в основных телевизионных номинациях объявят 8 мая.
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Оливия КолманДэвид ТьюлисПитер Хор
фильмы
ВедьмакМы — Lady PartsОчень британский скандалСадоводыЭто грех

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