Анна Роскошная и Илья Бледный разберутся с вирусом в «Кабинете путешественника»

В новом четырехсерийном детективе будет затронута актуальная тема вирусов. По сюжету в городской больнице есть отделение, где лечат экзотические болезни. Чаще всего люди привозят их из-за границы, поэтому отделение называют «Кабинетом путешественника». Ирина Куницына и ее коллеги каждый день спасают людей от недугов, с которыми обычные врачи никогда в жизни не сталкивались. Однажды в «Кабинете» происходит ЧП. Пациент, которого успешно лечили от малярии, внезапно умирает от африканского вируса. Вакцину от этого вируса разрабатывает глава «Кабинета» — муж Ирины, Роман Куницын. Возникает дикое предположение, что пациент стал жертвой эксперимента. Но вскоре при странных обстоятельствах умирает сам Куницын.
«Эта история впечатлила меня своим масштабом. Столько разных событий происходит в рамках одной семьи, одной женщины! Ирина Куницына — сильная и благородная. Она пережила смерть мужа, предательство подруги, шантаж, похищение своего ребенка… Земля уходила из-под ног, когда я переживала все это вместе со своей героиней. Но это не сломило ее, она осталась человеком с большой буквы, умеющей прощать и проявлять самые благородные качества. Я часто задумывалась, как бы я поступила на ее месте. И многое бы не смогла повторить. Этим она и была интересна мне, мне было чему у нее научиться. Такое бывает нечасто», — поделилась своим впечатлением о своей героине Анна Роскошная.
По словам Ильи Бледного, «Роман Куницын — талантливый ученый, вирусолог, как говорится, гений науки. Он полностью поглощен работой, поиском вакцины от страшного вируса. И конечно, как любой одержимый идеей человек, он не замечает того, что происходит прямо у него под носом. Он любящий отец, но времени на дочь всегда не хватает, он хороший муж, но и с женой тоже в какой-то момент начались проблемы. В его характере есть что-то, что мне очень близко. Он не жалеет себя и остальным не позволяет. Трудоголики видимо все такие, я вот точно трудоголик. Если вы спросите меня, получилось ли передать атмосферу настоящей лаборатории, то я отвечу — да! У нас было столько всевозможных задумок, что мне кажется, зрители оценят их по достоинству».
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