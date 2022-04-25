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Девочка-вундеркинд Лиза Янковская пытается разобраться в себе в трейлере фильма «Ника»

25 апреля
2022 год

Новости кино >>
25 апреля 2022

В сети появился трейлер биографической драмы «Ника» режиссёра Василисы КузьминойАлиса»). Лента расскажет о судьбе известной поэтессы Ники Турбиной, прославившейся в возрасте 8 лет и прожившей короткую и полную драматичных событий жизнь.


В детстве Ника Турбина вместе с мамой гастролировала по Советскому Союзу, читая свои стихи: полные стадионы любителей поэзии, богемные вечеринки, встречи со знаменитостями. 8-летний вундеркинд, она поражала недетской грустью и пронзительностью строк… И вот Нике 27. СССР уже нет, как нет и детства, славы, а самое трудное — нет вдохновения. Ника больше не пишет стихи и пытается разобраться в себе: куда исчез тот ее «голос», почему она больше не чувствует любви матери и сможет ли когда-нибудь быть счастлива, как все? Знакомство с веселым и независимым Иваном дает Нике надежду на это счастье и дарит забытое вдохновение.

Девочка-вундеркинд Лиза Янковская пытается разобраться в себе в трейлере фильма «Ника»

Главные роли в картине исполнили Лиза Янковская, Анна Михалкова, Иван Фоминов, Вита Корниенко и Евгений Сангаджиев.

В российский прокат «Ника» выйдет 19 мая.
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Девочка-вундеркинд Лиза Янковская пытается разобраться в себе в трейлере фильма «Ника» фотографии
Девочка-вундеркинд Лиза Янковская пытается разобраться в себе в трейлере фильма «Ника» фотографии
Девочка-вундеркинд Лиза Янковская пытается разобраться в себе в трейлере фильма «Ника» фотографии
Девочка-вундеркинд Лиза Янковская пытается разобраться в себе в трейлере фильма «Ника» фотографии
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