Девочка-вундеркинд Лиза Янковская пытается разобраться в себе в трейлере фильма «Ника»

В сети появился трейлер биографической драмы «Ника
» режиссёра Василисы Кузьминой
(«Алиса
»). Лента расскажет о судьбе известной поэтессы Ники Турбиной, прославившейся в возрасте 8 лет и прожившей короткую и полную драматичных событий жизнь.
В детстве Ника Турбина вместе с мамой гастролировала по Советскому Союзу, читая свои стихи: полные стадионы любителей поэзии, богемные вечеринки, встречи со знаменитостями. 8-летний вундеркинд, она поражала недетской грустью и пронзительностью строк… И вот Нике 27. СССР уже нет, как нет и детства, славы, а самое трудное — нет вдохновения. Ника больше не пишет стихи и пытается разобраться в себе: куда исчез тот ее «голос», почему она больше не чувствует любви матери и сможет ли когда-нибудь быть счастлива, как все? Знакомство с веселым и независимым Иваном дает Нике надежду на это счастье и дарит забытое вдохновение.
Главные роли в картине исполнили Лиза Янковская
, Анна Михалкова
, Иван Фоминов
, Вита Корниенко
и Евгений Сангаджиев
.
В российский прокат «Ника
» выйдет 19 мая.
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