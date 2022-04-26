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Деконструкция «Железный крест»
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Дарья Екамасова приступила к съемкам в новом фильме Антона Бильжо

26 апреля
2022 год

Новости кино >>
26 апреля 2022

В Подмосковье стартовали съемки драмы «Невидимый мой» с Дарьей Екамасовой в главной роли. Режиссерское кресло занял Антон БильжоАмбивалентность», «Рыба-мечта»), сообщает пресс-служба проекта.

Дарья Екамасова приступила к съемкам в новом фильме Антона Бильжо
фото: Пресс-служба проекта «Невидимый мой»

Фильм рассказывает о жене физика, который исчезает в ходе неудачного эксперимента. События происходят накануне ликвидации наукограда.

Компанию Екамасовой составят Владимир Селезнев, Михаил Тройник, Сергей Грузинов, Полина Райкина, Юлия Волкова, Максим Колосов, Ульяна Филатова, а также артист и режиссер Александр Адабашьян и фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша.

Оператором-постановщиком стал Даниил Фомичев, работавший над картинами «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» и «Человек из Подольска», художником выступает Руслана Османова, креативным продюсером — Александра Жукова. Производством проекта занимается кинокомпания «Републик».
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персоны
Александр АдабашьянАнтон БильжоЮлия ВолковаОлег ГаркушаСергей ГрузиновДарья ЕкамасоваАлександра ЖуковаМаксим КолосовРуслана ОсмановаПолина РайкинаВладимир Селезнёв (II)Михаил ТройникУльяна ФилатоваДаниил Фомичёв
фильмы
АмбивалентностьКак Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидовНевидимый мойРыба-мечтаЧеловек из Подольска

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