Дарья Екамасова приступила к съемкам в новом фильме Антона Бильжо

В Подмосковье стартовали съемки драмы «Невидимый мой
» с Дарьей Екамасовой
в главной роли. Режиссерское кресло занял Антон Бильжо
(«Амбивалентность
», «Рыба-мечта
»), сообщает пресс-служба проекта.
фото: Пресс-служба проекта «Невидимый мой»
Фильм рассказывает о жене физика, который исчезает в ходе неудачного эксперимента. События происходят накануне ликвидации наукограда.
Компанию Екамасовой составят Владимир Селезнев
, Михаил Тройник
, Сергей Грузинов
, Полина Райкина
, Юлия Волкова
, Максим Колосов
, Ульяна Филатова
, а также артист и режиссер Александр Адабашьян
и фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша
.
Оператором-постановщиком стал Даниил Фомичев
, работавший над картинами «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов
» и «Человек из Подольска
», художником выступает Руслана Османова
, креативным продюсером — Александра Жукова
. Производством проекта занимается кинокомпания «Републик».
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