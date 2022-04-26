Даниил Вахрушев столкнется с ожившими персонажами видеоигр

Главный герой сериала — 30-летний геймер Игорь, который не думает, что пора повзрослеть. Для него обычное дело — проснуться утром в комнате, где разбросаны банки энергетиков и геймпады. Он не чувствует течение времени и может играть сутки напролет. Однажды в руки парня попадает компьютерная игра, герои которой проникают в реальность и начинают вредить Игорю и его близким.
«Этот проект может научить не терять зря время. Не нужно откладывать все на завтра, даже если кажется, что есть такая возможность. Лучше делать все сейчас — особенно это касается важных вещей и решений, связанных с работой и друзьями. Мой персонаж, будучи запертым в квартире, реагирует на ужасные события, которые происходят на экране монитора», — отметил Вахрушев.
«Одна жизнь» будет представлена в формате киносторис — ее можно будет посмотреть в виде сериала с эпизодами по 12 минут либо в виде полнометражного фильма. Проект стал одним из победителей первого в России конкурса вертикального видео «Вертикалка», который проводился МТС Медиа и компанией «Базелевс».
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