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Даниил Вахрушев столкнется с ожившими персонажами видеоигр

26 апреля
2022 год

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26 апреля 2022

Завершились съемки молодежного триллера «Одна жизнь» с Даниилом Вахрушевым и Ташей Цветковой в главных ролях, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.

Даниил Вахрушев столкнется с ожившими персонажами видеоигр
фото: Пресс-служба KION

Главный герой сериала — 30-летний геймер Игорь, который не думает, что пора повзрослеть. Для него обычное дело — проснуться утром в комнате, где разбросаны банки энергетиков и геймпады. Он не чувствует течение времени и может играть сутки напролет. Однажды в руки парня попадает компьютерная игра, герои которой проникают в реальность и начинают вредить Игорю и его близким.

«Этот проект может научить не терять зря время. Не нужно откладывать все на завтра, даже если кажется, что есть такая возможность. Лучше делать все сейчас — особенно это касается важных вещей и решений, связанных с работой и друзьями. Мой персонаж, будучи запертым в квартире, реагирует на ужасные события, которые происходят на экране монитора», — отметил Вахрушев.

Даниил Вахрушев столкнется с ожившими персонажами видеоигр
фото: Пресс-служба KION

В сериале также сыграли Аскар Нигамедзянов, Александр Резалин и Екатерина Семина. Над сценарием работали Алексей Френкель и Владимир Боровой, который занял режиссерское кресло.

«Одна жизнь» будет представлена в формате киносторис — ее можно будет посмотреть в виде сериала с эпизодами по 12 минут либо в виде полнометражного фильма. Проект стал одним из победителей первого в России конкурса вертикального видео «Вертикалка», который проводился МТС Медиа и компанией «Базелевс».
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