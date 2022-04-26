Объявлена дата выхода сериала «Абсурд» с Андреем Мерзликиным и Алексеем Маклаковым

Действие сериала разворачивается в отдаленной российской тюрьме, куда с проверкой едет комиссия. Она будет оценивать как состояние здания, так и условия пребывания осужденных. Вот только тюрьма находится в самой старой каменной постройке Сибири. Чтобы не опозориться перед делегацией, находчивый генерал Хоботов из Москвы придумывает, на его взгляд, гениальный план: всех заключенных на время проверки отправить под конвоем объезжать Россию на поезде, а вместо них в тюрьму поместить специально нанятых актеров. Поначалу все идет гладко, но вскоре, как это часто бывает, появляются непредвиденные обстоятельства.
За постановку «Абсурда» отвечал режиссер Артем Насыбулин, а за производство — компания WeiT Media. Проект создан для телеканала НТВ.
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