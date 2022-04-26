Отреставрированные фильмы Владимира Хотиненко выйдут в повторный прокат с 5 мая

анонс

Комедийный проект стартует 12 мая в онлайн-кинотеатре PREMIER

Объявлена дата выхода сериала «Абсурд» с Андреем Мерзликиным и Алексеем Маклаковым

Молодежный триллер «Одна жизнь» выйдет на KION в формате киносторис

Даниил Вахрушев столкнется с ожившими персонажами видеоигр

26 апреля

Дарья Екамасова приступила к съемкам в новом фильме Антона Бильжо

Драма «Невидимый мой» рассказывает о жене физика, который исчезает в ходе неудачного эксперимента