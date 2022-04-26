Отреставрированные фильмы Владимира Хотиненко выйдут в повторный прокат с 5 мая

5 мая Госфильмофонд России выпускает в прокат три фильма Владимира Хотиненко после цифровой реставрации в 4К, выполненной под кураторством режиссера. В программу вошли знаковые картины автора — «Зеркало для героя», «Макаров» и «Мусульманин», сообщают организаторы показов.
«Пленка со временем теряет свои качества, а зрительский глаз требует, скажем так, большей остроты. Ретроспектива эта актуальна как никогда. Кино носит буквальный характер, оно фиксирует время, оно не абстрактно. Поэтому связь времен — это все и есть кино», – отметил Владимир Хотиненко.
Специальные показы фильмов пройдут со 2 по 15 мая в кинотеатрах Москвы и Санкт-Петербурга, в числе которых «Художественный», «Иллюзион», «Пионер», «Каро 11 Октябрь», кинотеатры сети «Москино» и киностудия «Ленфильм». Ретроспектива приурочена к 70-летию режиссера, которое отмечалось 20 января.
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