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Отреставрированные фильмы Владимира Хотиненко выйдут в повторный прокат с 5 мая

26 апреля
2022 год

Новости кино >>
26 апреля 2022

5 мая Госфильмофонд России выпускает в прокат три фильма Владимира Хотиненко после цифровой реставрации в 4К, выполненной под кураторством режиссера. В программу вошли знаковые картины автора — «Зеркало для героя», «Макаров» и «Мусульманин», сообщают организаторы показов.



«Пленка со временем теряет свои качества, а зрительский глаз требует, скажем так, большей остроты. Ретроспектива эта актуальна как никогда. Кино носит буквальный характер, оно фиксирует время, оно не абстрактно. Поэтому связь времен — это все и есть кино», – отметил Владимир Хотиненко.

Специальные показы фильмов пройдут со 2 по 15 мая в кинотеатрах Москвы и Санкт-Петербурга, в числе которых «Художественный», «Иллюзион», «Пионер», «Каро 11 Октябрь», кинотеатры сети «Москино» и киностудия «Ленфильм». Ретроспектива приурочена к 70-летию режиссера, которое отмечалось 20 января.

Отреставрированные фильмы Владимира Хотиненко выйдут в повторный прокат с 5 мая
фото: К/ф "Зеркало для героя"

Владимир Хотиненко начинал как художник-постановщик на фильмах Свердловской киностудии, а после окончания мастерской Никиты Михалкова на Высших курсах сценаристов и режиссеров работал вторым режиссером на его фильмах «Несколько дней из жизни И.И. Обломова», «Пять вечеров», «Родня». Дебютировал в режиссуре криминальной ретро-драмой «Один и без оружия» по детективу Николая Леонова, затем снял историко-революционный вестерн «В стреляющей глуши». Но настоящий успех ждал его после фантастической притчи «Зеркало для героя», сценарий которой написала Надежда Кожушаная, «Макарова», истории одержимости человека пистолетом, и «Мусульманина» с мощной актерской работой Евгения Миронова.
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Надежда КожушанаяНиколай ЛеоновЕвгений МироновНикита МихалковВладимир Хотиненко
фильмы
В стреляющей глушиЗеркало для герояМакаровМусульманинНесколько дней из жизни И.И. ОбломоваОдин и без оружияПять вечеровРодня

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