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«Веном» и «Охотники за привидениями» получат продолжение

26 апреля
2022 год

Новости кино >>
26 апреля 2022
В разработку будут запущены третья часть «Венома» с Томом Харди и сиквел фэнтези «Охотники за привидениями: Наследники». О будущих проектах студия Sony Pictures рассказала в рамках CinemaCon.

«Веном» и «Охотники за привидениями» получат продолжение

Также в планах студии — новый фильм Marvel об антигерое Эль Муэрто из комиксов о Человеке-пауке. Это будет история рестлера, который обретает суперспособности благодаря маске, передаваемой по наследству. Его образ воплотит рэпер Бенито Антонио Мартинес Окасио, известный под псевдонимом Bad Bunny. Он станет первым латиноамериканским актером, сыгравшим главную роль в картине Marvel. Премьера «Эль Муэрто» намечена на 12 января 2024 года.

Кроме того, Sony объявила название второй части сиквела мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» — Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. Первая часть анимационный ленты вышла на экраны в 2018 году и была отмечена «Оскаром».
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