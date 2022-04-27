Объявлен состав жюри 75-го Каннского международного кинофестиваля

Французский актер Венсан Линдон
возглавит жюри 75-го Каннского международного кинофестиваля, сообщается на сайте
престижного смотра.
Последней французской звездой на посту председателя каннского жюри была Изабель Юппер
в 2009 году. Ранее председательствовали Ив Монтан
, Жерар Депардье
и Изабель Аджани
. Сам Линдон получил награду Канн за лучшую мужскую роль в 2015-м.
В оценке конкурсных работ Линдону помогут актрисы Ребекка Холл
, Нуми Рапас
, Дипика Падуконе
, режиссеры Асгар Фархади
, Ладж Ли
, Джефф Николс
, Йоаким Триер
и итальянская актриса и режиссер Жасмин Тринка
. Дебютный игровой фильм последней «Марсель!» будет представлен в программе специальных показов.
Имена лауреатов 75-го Каннского международного кинофестиваля объявят 28 мая на церемонии закрытия.
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