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Объявлен состав жюри 75-го Каннского международного кинофестиваля

27 апреля
2022 год

Новости кино >>
27 апреля 2022

Французский актер Венсан Линдон возглавит жюри 75-го Каннского международного кинофестиваля, сообщается на сайте престижного смотра.

Последней французской звездой на посту председателя каннского жюри была Изабель Юппер в 2009 году. Ранее председательствовали Ив Монтан, Жерар Депардье и Изабель Аджани. Сам Линдон получил награду Канн за лучшую мужскую роль в 2015-м.


В оценке конкурсных работ Линдону помогут актрисы Ребекка Холл, Нуми Рапас, Дипика Падуконе, режиссеры Асгар Фархади, Ладж Ли, Джефф Николс, Йоаким Триер и итальянская актриса и режиссер Жасмин Тринка. Дебютный игровой фильм последней «Марсель!» будет представлен в программе специальных показов.

Имена лауреатов 75-го Каннского международного кинофестиваля объявят 28 мая на церемонии закрытия.
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