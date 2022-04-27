Объявлен состав жюри 75-го Каннского международного кинофестиваля

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27 апреля Десять альманахов победили в документальном конкурсе «Россия – взгляд в будущее» Еще шесть проектов отправлено в резерв

26 апреля «Веном» и «Охотники за привидениями» получат продолжение В разработке Sony Pictures также проект об антигерое Эль Муэрто из комиксов о Человеке-пауке

26 апреля Отреставрированные фильмы Владимира Хотиненко выйдут в повторный прокат с 5 мая В программу вошли знаковые картины режиссера — «Зеркало для героя», «Макаров» и «Мусульманин»