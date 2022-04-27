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Десять альманахов победили в документальном конкурсе «Россия – взгляд в будущее»

27 апреля
2022 год

Новости кино >>
27 апреля 2022
Стали известны победители документального конкурса «Россия – взгляд в будущее» в категории «Альманах», который провел Фонд поддержки регионального кинематографа, учрежденный Союзом кинематографистов России. Прием заявок проходил с 10 марта по 11 апреля текущего года, уточняет пресс-служба фонда.

Десять альманахов победили в документальном конкурсе «Россия – взгляд в будущее»
фото: пресс-служба фонда

В победную десятку вошли работы «Вдохновители» о пяти молодых лидерах России, снятый пятью режиссёрами-дебютантами из разных регионов России «Ключ к успеху» о молодых музыкантах классической музыки, «Книга степей» об истоках культуры и духовного развития, знаний и обычаев хакасского народа, «Научная фантазия» о провинциальных изобретателях, «О чем молчат наряды» о традиционных костюмах народов России, «Россия-2035. Креативные кластеры» об арт-кластерах из разных регионов России участием экс-фронтмена рок-группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова, «Наука побеждать» о спецподразделениях, которые представляют лучшее российской армии и на флоте, «Сделаны в Сибири» о сибиряках, «Современные герои Арктики» о современных жителях Арктики, своей деятельностью сохраняющих наследие предков, и «Чтобы стоять, нам нужно держаться корней» о доме лидера рок-группы «Чайф» Владимира Шахрина и его семьи. В ближайшее время с победителями свяжутся их кураторы и обсудят дальнейшие действия – оформление документов и назначение даты собеседования.

В резерв отправлены проекты «Завидные фермеры» о жизни фермеров из разных районов Ленинградской области, Genius Loci о жителях отдаленных горных сел Осетии, «Здесь пули не свистят» о поисковиках, работающих в Крыму, Любани, Сахалине и на Эльбрусе, «Такова спортивная жизнь» об олимпийском чемпионе, спортсмене-колясочнике, наставнике и тренере, «Повороты реки» о Волге и ее окрестностях, «Квантовая революция в России: создание квантового компьютера и развитие квантовых технологий» о разработках с применением квантовых технологий.

Десять альманахов победили в документальном конкурсе «Россия – взгляд в будущее»
фото: пресс-служба фонда

По словам председателя Совета Фонда Ларисы Солоницыной, причиной создания ФПРК и его ключевой задачей является системная работа с региональными кинематографистами. Кроме того, отдельным направлением ФПРК уже в этом году станет работа с авторами кинолетописей.

«Есть запрос от коллег-кинематографистов, которые часто пользуются кинохрониками регионов... В последнее время их мало, за исключением телевизионных репортажей. Мы подумали о поддержке их авторов – для этого выделили четыре миллиона рублей. Понятно, что это мало для такой огромной страны, но мы только начинаем – посмотрим на результаты этого года и будем решать, сможем ли мы увеличить эту сумму в будущем», – пояснила Лариса Оттовна.
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