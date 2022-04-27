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Анук Эме отмечает юбилей

27 апреля
2022 год

Новости кино >>
27 апреля 2022
Сегодня, 27 апреля, свое 90-летие отмечает звезда французского кино Анук Эме, прославившаяся ролью Анны Готье в мелодраме Клода Лелуша «Мужчина и женщина».

Анук Эме отмечает юбилей

Николь Франсуаз Флоранс Дрейфус родилась 27 апреля 1932 года в парижской актерской семье Женевьевы Сорейя и Генри Мюррея. С 14 лет играла в театре. Из Греции, куда актриса ездила на гастроли, привезла свой псевдоним Анук Эме — Анук Любимая. Окончила курсы танца в Марселе, изучала актерское мастерство в Лондоне и Париже.

Дебютировала в кино в 1947 году, сыграв в фильме «Дом у моря», но обратила на себя внимание только 12 лет спустя, получив роль подруги Амедео Модильяни, Жанны Эбютерн, в байопике «Монпарнас, 19». На эту роль ее порекомендовал Жерар Филип, который снимался с ней до этого в картине «Чужие жены». В 1959-м многообещающую актрису заметил Федерико Феллини и пригласил ее сниматься в свои шедевры «Сладкая жизнь» и «Восемь с половиной». Вошла в историю кино как исполнительница главной женской роли в дуэте с Жан-Луи Трентиньяном в «Мужчине и женщине».

Анук Эме отмечает юбилей
фото: кадр из фильма «Мужчина и женщина»

На счету звезды более 90 ролей в кино и на телевидении. Неоднократно сотрудничала с Клодом Лелушем («Жить, чтобы жить», «С Новым годом!», «Если бы пришлось начать сначала», «Да здравствует жизнь!», «Мужчина и женщина: 20 лет спустя», «Мужчина и женщина: способ применения», «Одна за всех», «Женщина и мужчины», «Мужчина и женщина: Лучшие годы»). Также работала с такими мастерами, как Жак ДемиАтелье моделей»), Сидни ЛюметСвидание»), Марко БеллоккьоПрыжок в пустоту»), Бернардо БертолуччиТрагедия смешного человека»), Ежи СколимовскийУспех — лучшая месть») и Роберт ОлтманВысокая мода»).

Обладательница 13 престижных наград, включая «Сезар», «Золотой глобус» и призы Берлинале и Канн. Была замужем за греческим режиссером Никосом Папатакисом и актерами Пьером Бару и Альбертом Финни.
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