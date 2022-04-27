Анук Эме отмечает юбилей

Николь Франсуаз Флоранс Дрейфус родилась 27 апреля 1932 года в парижской актерской семье Женевьевы Сорейя и Генри Мюррея. С 14 лет играла в театре. Из Греции, куда актриса ездила на гастроли, привезла свой псевдоним Анук Эме — Анук Любимая. Окончила курсы танца в Марселе, изучала актерское мастерство в Лондоне и Париже.
Дебютировала в кино в 1947 году, сыграв в фильме «Дом у моря», но обратила на себя внимание только 12 лет спустя, получив роль подруги Амедео Модильяни, Жанны Эбютерн, в байопике «Монпарнас, 19». На эту роль ее порекомендовал Жерар Филип, который снимался с ней до этого в картине «Чужие жены». В 1959-м многообещающую актрису заметил Федерико Феллини и пригласил ее сниматься в свои шедевры «Сладкая жизнь» и «Восемь с половиной». Вошла в историю кино как исполнительница главной женской роли в дуэте с Жан-Луи Трентиньяном в «Мужчине и женщине».
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