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Виктория Исакова снимается в «Лунатиках» Юрия Мороза

27 апреля
2022 год

Новости кино >>
27 апреля 2022
Юрий Мороз приступил к съемкам полнометражной психологической драмы «Лунатики» с Викторией Исаковой в главной роли. Согласно пресс-службе платформы IVI, запустившей производство фильма совместно с кинокомпанией «Общественное мнение», для актрисы это не первое сотрудничество с онлайн-кинотеатром — ранее она сыграла Елену Ивановну в сериале IVI Originals «Нежность».

Виктория Исакова снимается в «Лунатиках» Юрия Мороза
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Ivi

Зрителей ожидает драма о непростых отношениях матери и сына. Успешный телевизионный продюсер Рената оказывается в трудной жизненной ситуации. Ее сын Никита, популярный рэпер, в поисках вдохновения и куража теряет себя и становится наркоманом. Героиня обращается за помощью в клинику, где используется специальная методика компьютерного психозондирования, в результате которой происходит «переформатирование» личности пациента. Но есть важный аспект: после психокоррекции необходимо исключить рецидив прежней жизни. Контакты с родственниками, друзьями, любимой девушкой строго запрещены. Чтобы спасти сына, Ренате предстоит сделать очень сложный выбор, заплатив за это высокую цену.

«Мне очень интересны неоднозначные характеры. Моя героиня проживает взлеты и падения, но самое главное — это сын, взросление которого она пропустила. Моей героине предстоит сложный выбор: спасти жизнь сыну, но никогда его больше не увидеть. Это история про отношения родителя и ребёнка, про эгоизм, про серьёзные ошибки и про принятие. Подготовка к роли — это всегда процесс, в который включено много разных цехов — художник по гриму, по костюму, оператор, и конечно же, над всем этим режиссёр с его видением. Мы обсуждали каждую сцену в сценарии, и все время придумывали, как развивается и меняется героиня внешне и внутренне. И я надеюсь, что спустя время нашу работу можно будет увидеть на больших экранах», — рассказала Виктория Исакова.

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В картине снимаются также Алексей Филимонов, Дмитрий Чеботарёв, Алексей Агранович, Алексей Розин, Степан Белозёров и Дарья Верещагина.
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Виктория Исакова снимается в «Лунатиках» Юрия Мороза фотографии
Виктория Исакова снимается в «Лунатиках» Юрия Мороза фотографии
Виктория Исакова снимается в «Лунатиках» Юрия Мороза фотографии
Виктория Исакова снимается в «Лунатиках» Юрия Мороза фотографии
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