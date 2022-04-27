Телепремьера «Трудных подростков» состоится на СТС 16 мая

На СТС 16 мая в 22:00 состоится телепремьера сериала more.tv «Трудные подростки», сообщает пресс-служба канала.
фото: пресс-служба телеканала СТС
По словам исполнителя главной роли Никиты Волкова, «все идет от родителей. Мне кажется, у нас в этом плане очень показательная история. В сериале много персонажей, которые обделены вниманием родителей и, как следствие, вниманием к своим проблемам. Кто-то из этого выкарабкивается сам, кому-то хватает смелости, ума, может, случайного совета для освобождения от комплексов и проблем, а кому-то не хватает, как нашим героям».
Драмеди, снятое по мотивам скандала с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, рассказывает про капитана футбольного клуба Антона Ковалёва (Волков), который выходит на свободу после двух лет тюремного заключения. В прошлом суперзвезда российского спорта, теперь он никому не нужен. С целью реабилитации своей репутации Ковалёв вынужден работать с подопечными центра помощи трудным подросткам под руководством директора и единственного друга Германа (Александр Лыков).
«Помню одну сцену с мальчишками, которые по сюжету постоянно дерутся. Я все размышлял, как Герман, военный человек, может реагировать на бесконечные драки. И вот мы репетируем. Я решил найти ответ в процессе, сымпровизировал и прям в эту кучу малу и бросился. А потом еще как рявкнул на всех и построил в линейку, чего не было по сюжету. Все были в шоке, — рассказал Александр Лыков, после чего отметил, что с подростковыми проблемами сына Матвея в свое время не сталкивался. — Его период взросления совпал с девяностыми, а тогда все были в работе или её поисках. Дети росли сами по себе, ведь надо было добыть им кусок хлеба, поэтому много времени посвятить воспитанию сына, к сожалению, не удалось. Что получилось вложить в него, так это то, что он видел со стороны в качестве примера».
Глебу Калюжному проблемы героев сериала оказались особенно близки, ведь когда-то он сам был воспитанником школы для трудных подростков. «Преподаватели были мировыми людьми, которым при жизни нужно было ставить памятник. Их терпению, воле, выбору помогать нам, — говорит актер. — Сейчас с проблемами помогает бороться спорт. Хожу в спортзал. А на съемках со мной всегда коврик и тренажеры для отжиманий. У меня есть друг — один из крутейших персональных тренеров. С ним в ближайшее время и начнем полноценно сотрудничать».
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