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Телепремьера «Трудных подростков» состоится на СТС 16 мая

27 апреля
2022 год

Новости кино >>
27 апреля 2022
На СТС 16 мая в 22:00 состоится телепремьера сериала more.tv «Трудные подростки», сообщает пресс-служба канала.

Телепремьера «Трудных подростков» состоится на СТС 16 мая
фото: пресс-служба телеканала СТС

По словам исполнителя главной роли Никиты Волкова, «все идет от родителей. Мне кажется, у нас в этом плане очень показательная история. В сериале много персонажей, которые обделены вниманием родителей и, как следствие, вниманием к своим проблемам. Кто-то из этого выкарабкивается сам, кому-то хватает смелости, ума, может, случайного совета для освобождения от комплексов и проблем, а кому-то не хватает, как нашим героям».

Драмеди, снятое по мотивам скандала с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, рассказывает про капитана футбольного клуба Антона Ковалёва (Волков), который выходит на свободу после двух лет тюремного заключения. В прошлом суперзвезда российского спорта, теперь он никому не нужен. С целью реабилитации своей репутации Ковалёв вынужден работать с подопечными центра помощи трудным подросткам под руководством директора и единственного друга Германа (Александр Лыков).

Читать рецензию «Трудные подростки»: С правом на ошибку

«Помню одну сцену с мальчишками, которые по сюжету постоянно дерутся. Я все размышлял, как Герман, военный человек, может реагировать на бесконечные драки. И вот мы репетируем. Я решил найти ответ в процессе, сымпровизировал и прям в эту кучу малу и бросился. А потом еще как рявкнул на всех и построил в линейку, чего не было по сюжету. Все были в шоке, — рассказал Александр Лыков, после чего отметил, что с подростковыми проблемами сына Матвея в свое время не сталкивался. — Его период взросления совпал с девяностыми, а тогда все были в работе или её поисках. Дети росли сами по себе, ведь надо было добыть им кусок хлеба, поэтому много времени посвятить воспитанию сына, к сожалению, не удалось. Что получилось вложить в него, так это то, что он видел со стороны в качестве примера».

Глебу Калюжному проблемы героев сериала оказались особенно близки, ведь когда-то он сам был воспитанником школы для трудных подростков. «Преподаватели были мировыми людьми, которым при жизни нужно было ставить памятник. Их терпению, воле, выбору помогать нам, — говорит актер. — Сейчас с проблемами помогает бороться спорт. Хожу в спортзал. А на съемках со мной всегда коврик и тренажеры для отжиманий. У меня есть друг — один из крутейших персональных тренеров. С ним в ближайшее время и начнем полноценно сотрудничать».
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Телепремьера «Трудных подростков» состоится на СТС 16 мая фотографии
Телепремьера «Трудных подростков» состоится на СТС 16 мая фотографии
Телепремьера «Трудных подростков» состоится на СТС 16 мая фотографии
Телепремьера «Трудных подростков» состоится на СТС 16 мая фотографии
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