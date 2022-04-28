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Сериал Amore more с Бурковским, Гладких, Урсуляк и Чурсиным стартует 20 мая

28 апреля
2022 год

Новости кино >>
28 апреля 2022
В онлайн-кинотеатре Kion 20 мая состоится эксклюзивная премьера драмеди о свободных отношениях Amore more. Главные роли в сериале Яны Гладких исполнили сама постановщица, Андрей Бурковский, Александра Урсуляк и Юрий Чурсин, уточняет пресс-служба МТС.

Сериал Amore more с Бурковским, Гладких, Урсуляк и Чурсиным стартует 20 мая
фото: пресс-служба компании «МТС»

«Мне интересно, что происходит с институтом семьи сегодня. Люди ищут новые формы союзов и, что интересно, находят. На мой взгляд, самое страшное – прожить чужую жизнь, идти по проторенной кем-то до тебя дороге не задумываясь, а что же нужно именно тебе. Думаю, зритель, посмотрев Amore more, узнает там себя! Это сериал для тех, кто когда-либо был в отношениях. Надеюсь, эта история взбудоражит зрителей, развеселит их, станет поводом для диалога, а может быть и сделает нас терпимее друг другу», — рассказала Яна Гладких.

В центре истории — две пары молодых людей с трудностями в отношениях. Полиамор Георгий (Бурковский) не знает, как объяснить новой возлюбленной Алисе (Гладких), что она никогда не будет у него единственной. Брак другой пары – шеф-повара Сергея (Чурсин) и бухгалтера Елены (Урсуляк) — трещит по швам: после пандемии бизнес Сергея рухнул, тот впал в глубокую депрессию и не хочет – буквально – ничего. Георгий предлагает его жене Елене план: вместе они открывают бар под названием Amore more, где будут проводить вечеринки для пар. Сергей вернется к работе, Алиса сможет пересмотреть свое отношение к полиамории. Но план рушится — в дело вмешиваются настоящие чувства.

Сериал Amore more с Бурковским, Гладких, Урсуляк и Чурсиным стартует 20 мая
фото: пресс-служба компании «МТС»

По словам Андрея Бурковского, «сериал снимала моя подруга — режиссер и актриса Яна Гладких, с которой мы много играли в театре. Уже второй раз я с удовольствием снимаюсь в ее проектах. Яна прислала сценарий первой серии, я его прочитал — мне очень понравилась тема и состав участников, с которым предстояло работать. Это и Александра Урсуляк, и Юра Чурсин, с которым мы давно хотели посниматься вместе. На площадке была молодая, творческая команда: ребята точно знали, что снимают. У меня было немало, скажем так, спортивных сцен: то я ездил на велосипеде, то куда-то бежал, то отжимался. Нужно было постоянно держать себя в форме».

Для российского кино это первое драмеди на тему полиаморных отношений. Производством сериала занимались ГК ГПМ КИТ и Kion. Компанию исполнителям главных ролей составили Ксения Кутепова, Степан Девонин, Виктория Корлякова, Максим Диденко, Иса Новиков, Диана Енакаева, Надежда Ангарская, Савелий Албутов и Дмитрий Изместьев. Сценарий написала Юлия Тупикина. Продюсерами выступили Игорь Мишин, Александр Бондарев, Андрей Терешок и Максим Филатов, а креативными продюсерами — Наталья Исакова и Мария Меленевская. За визуальную составляющую отвечают оператор Николай Богачёв, художник-постановщик Роман Михеев, художник по костюму Татьяна Убейволк, художник по гриму Евгения Малай и художник по реквизиту Ирина Занозина. Музыку сочинил композитор Дмитрий Емельянов.

Сериал Amore more с Бурковским, Гладких, Урсуляк и Чурсиным стартует 20 мая
фото: пресс-служба компании «МТС»

«Это сериал о взрослых людях – настолько "взрослых", что они снова пытаются почувствовать себя детьми. А это чревато последствиями. Съемки Amore more были большим летним счастьем», — говорит Александра Урсуляк.
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Александра Урсуляк, Юрий Чурсин, Андрей Бурковский и Ксения Кутепова расскажут о полиамории
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Сериал Amore more с Бурковским, Гладких, Урсуляк и Чурсиным стартует 20 мая фотографии
Сериал Amore more с Бурковским, Гладких, Урсуляк и Чурсиным стартует 20 мая фотографии
Сериал Amore more с Бурковским, Гладких, Урсуляк и Чурсиным стартует 20 мая фотографии
Сериал Amore more с Бурковским, Гладких, Урсуляк и Чурсиным стартует 20 мая фотографии
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