Сериал Amore more с Бурковским, Гладких, Урсуляк и Чурсиным стартует 20 мая

«Мне интересно, что происходит с институтом семьи сегодня. Люди ищут новые формы союзов и, что интересно, находят. На мой взгляд, самое страшное – прожить чужую жизнь, идти по проторенной кем-то до тебя дороге не задумываясь, а что же нужно именно тебе. Думаю, зритель, посмотрев Amore more, узнает там себя! Это сериал для тех, кто когда-либо был в отношениях. Надеюсь, эта история взбудоражит зрителей, развеселит их, станет поводом для диалога, а может быть и сделает нас терпимее друг другу», — рассказала Яна Гладких.
В центре истории — две пары молодых людей с трудностями в отношениях. Полиамор Георгий (Бурковский) не знает, как объяснить новой возлюбленной Алисе (Гладких), что она никогда не будет у него единственной. Брак другой пары – шеф-повара Сергея (Чурсин) и бухгалтера Елены (Урсуляк) — трещит по швам: после пандемии бизнес Сергея рухнул, тот впал в глубокую депрессию и не хочет – буквально – ничего. Георгий предлагает его жене Елене план: вместе они открывают бар под названием Amore more, где будут проводить вечеринки для пар. Сергей вернется к работе, Алиса сможет пересмотреть свое отношение к полиамории. Но план рушится — в дело вмешиваются настоящие чувства.
фото: пресс-служба компании «МТС»
По словам Андрея Бурковского, «сериал снимала моя подруга — режиссер и актриса Яна Гладких, с которой мы много играли в театре. Уже второй раз я с удовольствием снимаюсь в ее проектах. Яна прислала сценарий первой серии, я его прочитал — мне очень понравилась тема и состав участников, с которым предстояло работать. Это и Александра Урсуляк, и Юра Чурсин, с которым мы давно хотели посниматься вместе. На площадке была молодая, творческая команда: ребята точно знали, что снимают. У меня было немало, скажем так, спортивных сцен: то я ездил на велосипеде, то куда-то бежал, то отжимался. Нужно было постоянно держать себя в форме».
«Это сериал о взрослых людях – настолько "взрослых", что они снова пытаются почувствовать себя детьми. А это чревато последствиями. Съемки Amore more были большим летним счастьем», — говорит Александра Урсуляк.
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