Звезда «Танцующего с волками» Мэри Макдоннелл отмечает юбилей

фото: в образе Лауры Рослин в сериале «Звёздный крейсер "Галактика"»
Мэри Эйлин Макдоннелл родилась 28 апреля 1952 года в пенсильванском городе Уилкс-Барр в ирландской семье. Отец работал компьютерным консультантом. Окончила Университет штата Нью-Йорк в Фредонии. После выпуска прошла курсы актерского мастерства и начала работать в театре. Первую славу обрела как театральная актриса благодаря множеству ролей в бродвейских и офф-бродвейских постановках.
Впервые появилась на экранах в роли Клаудии Колфакс в эпизоде сериала «Как вращается мир» в 1980-м. Известность и признание публики обрела после премьеры исторической драмы Кевина Костнера «Танцующий с волками». Роль приемной дочери вождя индейского племени Стоящей С Кулаком принесла актрисе номинации на престижные премии «Оскар» и «Золотой глобус». В 1993-м во второй раз вошла в список претендентов на премию Американской киноакадемии и «Золотой глобус» за роль Мэй-Эллис Калхейн в драме «Рыба страсти». Также известна в качестве президента Лауры Рослин в фантастическом сериале «Звёздный крейсер "Галактика"» и Элеоноры Картер в «Скорой помощи».
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