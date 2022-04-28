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Звезда «Танцующего с волками» Мэри Макдоннелл отмечает юбилей

28 апреля
2022 год

Новости кино >>
28 апреля 2022
Сегодня, 28 апреля, отмечает свое 70-летие звезда «Танцующего с волками» и сериала «Звёздный крейсер "Галактика"», супруга актера Рэндла Мелла, американская актриса Мэри Макдоннелл.

Звезда «Танцующего с волками» Мэри Макдоннелл отмечает юбилей
фото: в образе Лауры Рослин в сериале «Звёздный крейсер "Галактика"»

Мэри Эйлин Макдоннелл родилась 28 апреля 1952 года в пенсильванском городе Уилкс-Барр в ирландской семье. Отец работал компьютерным консультантом. Окончила Университет штата Нью-Йорк в Фредонии. После выпуска прошла курсы актерского мастерства и начала работать в театре. Первую славу обрела как театральная актриса благодаря множеству ролей в бродвейских и офф-бродвейских постановках.

Впервые появилась на экранах в роли Клаудии Колфакс в эпизоде сериала «Как вращается мир» в 1980-м. Известность и признание публики обрела после премьеры исторической драмы Кевина Костнера «Танцующий с волками». Роль приемной дочери вождя индейского племени Стоящей С Кулаком принесла актрисе номинации на престижные премии «Оскар» и «Золотой глобус». В 1993-м во второй раз вошла в список претендентов на премию Американской киноакадемии и «Золотой глобус» за роль Мэй-Эллис Калхейн в драме «Рыба страсти». Также известна в качестве президента Лауры Рослин в фантастическом сериале «Звёздный крейсер "Галактика"» и Элеоноры Картер в «Скорой помощи».

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На счету актрисы 56 ролей в кино и на телевидении. Она создала запоминающиеся образы в таких фильмах и сериалах, как «Американские часы», «Гарбо рассказывает», «Матеван», «Большой Каньон», «Тихушники», «Азартная игра», «День независимости», «12 разгневанных мужчин», «Доктор Мамфорд», «Донни Дарко», «Крик 4», «Ищейка», «Особо тяжкие преступления», «Фарго» и «Вероника Марс». Подарила свой голос одной из героинь мультфильма «Ведьмак: Кошмар волка». Обладательница четырех наград, включая премию «Сатурн».
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