Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Евгения Маркова покидает пост генерального директора «Роскино»

28 апреля
2022 год

Новости кино >>
28 апреля 2022
Евгения Маркова расстанется с постом главы «Роскино». Должность руководителя перейдет к Инне Шалыто, ранее возглавлявшей комитет по туризму Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба организации.

Инна Шалыто
фото: topdialog.ru

«Я рада присоединиться к команде "Роскино". Для меня большая честь и ответственность – возглавить компанию с почти столетней историей. Сейчас перед отраслью стоят новые вызовы, и главной задачей в "Роскино" для меня станет укрепление партнерства с новыми макрорегионами – крупными рынками дистрибуции контента в Азии и Латинской Америке, где кино, анимация и сериалы от ведущих российских производителей уже имели локальный успех, который нам теперь предстоит масштабировать», — прокомментировала свое назначение Шалыто.

Евгения Маркова, занявшая пост генерального директора «Роскино» в феврале 2020 года вместо ушедшей Екатерины Мцитуридзе, останется в совете директоров организации.

Евгения Маркова
фото: tatler.ru

По словам Марковой, «за последние годы успех контента от российских производителей на международном уровне перешел из разряда единичных случаев в тенденцию. Мы наблюдали, как один за другим российские проекты покоряли топы международных стриминговых платформ и брали главные призы кинофестивалей по всему миру. Мы показали кино и сериалы на русском языке в регионах, которые никогда не видели контент из России. Наша партнёрская сеть за рубежом стала по-настоящему глобальной, и я надеюсь, база, которую "Роскино" создало для продвижения российского контента за рубежом, поможет сохранить такой важный сегодня международный диалог в области культуры».

39-летняя Инна Шалыто в 2005-м окончила Санкт-Петербургский Государственный Университет Телекоммуникаций им. М.А. Бонч-Бруевича. В разные годы занимала руководящие посты в компаниях Yota и «Стрим», холдинге SPN и ОАО «Мобильные ТелеСистемы», а также была заместителем председателя Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Генеральным директором «Роскино» назначили Евгению Маркову
Екатерина Мцитуридзе расстанется с постом гендиректора «Роскино»
персоны
Екатерина Мцитуридзе

анонс

Скорбим

Валерий Лазарев
26 апреля ушёл из жизни актёр Валерий Лазарев.

День рождения >>

Донатас Банионис
Валерия Бурдужа
Екатерина Виноградова
Юрий Волынцев
Вениамин Зускин
Александр Карин
Инна Коляда
Олег Комаров (II)
Вадим Медведев
Джессика Альба
Клас Банг
Кари Вурер
Жак Дютрон
Пенелопа Крус
Юрген Фрорип
Энн-Маргрет
все родившиеся 28 апреля >>

Афиша кино >>

Суворов: Великое путешествие
исторический фильм, приключения
Россия, 2022
Семь пар нечистых
военный фильм, драма, криминальный фильм
Россия, 2018
Команда мечты
комедия, мелодрама, приключения, семейное кино, спортивный фильм
Россия, 2019
Вивариум
мистика, научная фантастика, притча, триллер
Ирландия, США, Бельгия, Дания, 2019
Артек. Большое путешествие
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2022
Пост Мортем
мистика, триллер, фильм ужасов
Венгрия, 2020
1941. Крылья над Берлином
боевик, военный фильм, исторический фильм
Россия, 2022
Злость
криминальный фильм, триллер
США, 2020
Операция «Мясной фарш»
военный фильм, драма, шпионский фильм
Великобритания, США, 2021
Бука. Мое любимое чудище
комедия, приключения, сказка
Россия, 2022
Крио
мистика, научная фантастика, триллер
США, 2022
Лето 1941 года
боевик, военный фильм, исторический фильм
Казахстан, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram