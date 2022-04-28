Евгения Маркова покидает пост генерального директора «Роскино»

Евгения Маркова расстанется с постом главы «Роскино». Должность руководителя перейдет к Инне Шалыто, ранее возглавлявшей комитет по туризму Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба организации.
«Я рада присоединиться к команде "Роскино". Для меня большая честь и ответственность – возглавить компанию с почти столетней историей. Сейчас перед отраслью стоят новые вызовы, и главной задачей в "Роскино" для меня станет укрепление партнерства с новыми макрорегионами – крупными рынками дистрибуции контента в Азии и Латинской Америке, где кино, анимация и сериалы от ведущих российских производителей уже имели локальный успех, который нам теперь предстоит масштабировать», —
прокомментировала свое назначение Шалыто.
Евгения Маркова, занявшая пост генерального директора «Роскино» в феврале 2020 года вместо ушедшей Екатерины Мцитуридзе
, останется в совете директоров организации.
По словам Марковой, «за последние годы успех контента от российских производителей на международном уровне перешел из разряда единичных случаев в тенденцию. Мы наблюдали, как один за другим российские проекты покоряли топы международных стриминговых платформ и брали главные призы кинофестивалей по всему миру. Мы показали кино и сериалы на русском языке в регионах, которые никогда не видели контент из России. Наша партнёрская сеть за рубежом стала по-настоящему глобальной, и я надеюсь, база, которую "Роскино" создало для продвижения российского контента за рубежом, поможет сохранить такой важный сегодня международный диалог в области культуры».
39-летняя Инна Шалыто в 2005-м окончила Санкт-Петербургский Государственный Университет Телекоммуникаций им. М.А. Бонч-Бруевича. В разные годы занимала руководящие посты в компаниях Yota и «Стрим», холдинге SPN и ОАО «Мобильные ТелеСистемы», а также была заместителем председателя Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга.
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