Объявлены даты проведения Шестого фестиваля «Горький fest»

Объявлены даты проведения VI фестиваля нового российского кино «Горький fest». Согласно пресс-службе смотра, он пройдет в Нижнем Новгороде с 23 по 29 июля 2022 года. Прием заявок на участие в конкурсной программе начинается с 28 апреля и продлится до 15 июня включительно.
фото: пресс-служба фестиваля
По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, «"Горький fest" за годы своей работы серьезно вырос. Это касается всех аспектов: программы, площадок, событий. Важно, что фестиваль не является мероприятием только для профессионалов. В дни своего проведения он даёт возможность нижегородцам и гостям города соприкоснуться с атмосферой кино, ощутить его магию на открытых показах. Мы рады видеть в Нижнем кинематографистов из других регионов. Это хорошая возможность продвинуть город в профессиональной среде, дать возможность оценить его красоту и самобытность. Здорово, что в этом году фестиваль пройдёт вновь в теплое время года, когда в Нижнем Новгороде особенно много туристов. Уверен, что для кого-то "Горький fest" станет дополнительным стимулом приехать к нам».
Посетителей фестиваля ожидают традиционный конкурс фильмов различных форм «Встряска» и специальные программы «Из Горького – в Горький». Помимо этого, пройдут внеконкурсные показы, творческие встречи, дискуссии, круглые столы, пресс-конференции и ряд других мероприятий.
«Хорошо помню, как начинался "Горький fest" в июле 2017 года, и мне нравится, как он развивается: за пять лет в конкурсной программе было показано 105 картин, более 80 – во внеконкурсной, что привлекало порядка 30 тысяч зрителей ежегодно, – говорит президент фестиваля Михаил Пореченков. – За пять лет мы провели кинопоказы, встречи, спецсобытия в разных локациях Нижнего Новгорода, раскрывая красоту и кинематографичность города. Уже смело можем сказать, что Нижний полюбился кинематографистам, а нижегородцы с нетерпением ждут следующего фестиваля. И на VI кинофоруме мы покажем лучшие новинки российского кино, откроем новые имена, форматы и площадки. И обязательно продолжим в деловых и образовательных программах развивать одно из основных направлений – кинокластер на территории Нижнего Новгорода, создавая коллаборации кинематографистов из разных регионов России».
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