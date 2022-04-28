Оксана Акиньшина, Филипп Янковский и Мария Фомина в тизере 2 сезона сериала «Контейнер»

Видеосервис START представил тизер второго сезона драмы «Контейнер
», режиссёром которого выступил Алексей Ляпичев
.
В новом сезоне суррогатная мама Саша родила ребенка, выполнила заказ и должна его оставить. Но за время знакомства и жизни в доме заказчиков, она хорошо изучила их принципы и нравы. Саша волнуется за судьбу малыша, но еще тревожнее ей за собственную дочь Аню, которая оборвала все контакты, узнав, что та, которую она всю жизнь считала своей сестрой, на самом деле её мать.
«В жизни заказчики, как правило, идут по одному из двух сценариев
, — поделился Алексей Ляпичев. — В одних случаях суррогатная мама может навещать ребенка, в других — заказчики разрывают любые контакты, меняют телефоны, место жительства и скрывают от ребенка обстоятельства его рождения. В новом сезоне сериала «Контейнер» наши герои идут по третьему, своему пути, где ребенок — формальность, а на первый план выходят ненависть, ревность и желание отомстить друг к другу
».
Ведущие роли в сериале сыграли Оксана Акиньшина
, Филипп Янковский
, Мария Фомина
, Елизавета Шакира
, Юлия Ауг
, Дмитрий Чеботарев
, Мария Лобанова
, Роман Васильев
, Нино Кантария
, Ростислав Бершауэр
, Сергей Годин
и другие.
«Последние пятнадцать лет были сложными в жизни Саши
, — рассказала Оксана Акиньшина. — Она не могла стать матерью для своей собственной дочери, а тут появляется суррогатный ребенок. Саша пытается найти какую-то гармонию в жизни, которая рушится с каждым днем еще сильнее. Ко второму сезону сериал станет менее камерным, история будет развиваться гораздо активнее и динамичнее. Будет больше персонажей, влияющих на судьбы главных героев. Больше воздуха, энергии, больше жизни. Но при этом «Контейнер» останется таким же атмосферным и сконцентрированным, в первую очередь, на эмоциональных переживаниях героев
».
«Вадим будет находиться в совсем другой атмосфере, начинаются мытарства, если можно так сказать. Это тоже интересно. С одной стороны, вроде бы играешь того же персонажа, но он уже другой в силу того, что предлагаемые обстоятельства изменились
, — считает Филипп Янковский. — Я с любовью отношусь к своему персонажу и полностью доверяю создателям сериала. Нет никаких оснований волноваться, переживать о том, каким получится второй сезон. Его делают талантливые люди
».
Премьера второго сезона сериала «Контейнер
» состоится эксклюзивно на видеосервисе START уже этим летом.
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