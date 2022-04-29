Светлана Устинова становится тренером мужской футбольной команды в тизере сериала «Домашнее поле»

Видеосервис more.tv показал первый тизер 8-серийной спортивной драмы «Домашнее поле
» режиссёра Феликса Умарова
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Провинциальный футбольный клуб «Красный ястреб» остался без тренера перед стартом сезона в Российской Премьер-Лиге. Его генеральный директор Антон Данин находит неожиданное решение: он в обход спонсоров назначает на эту должность Елену Волкову — талантливую москвичку, выведшую свою команду «Сайгак» в Лигу чемпионов. Теперь она первая женщина-тренер в мужском спорте. Но в городе Елену ждет холодный прием. Потому что здесь футбол — исключительно мужской мир. На новом месте Елена постоянно сталкивается с препятствиями, и только Данин защищает героиню перед спонсором команды Титовым, который хочет убрать неудобного тренера и заменить ее надежным ветераном Филом Никитиным.
«Подобная тема хорошо ложится и на другие отрасли
, — рассказал режиссёр Феликс Умаров. — Это могла бы быть советская история про то, как первая женщина приходит управлять большим заводом или летит в космос. Спорт тут — просто хороший фон. Подобные сеттинги заставляют прочувствовать проблему, которую поднимает сюжет, наиболее ярко и доходчиво. И нам очень повезло с главной героиней, сыгранной Светой Устиновой. Она могла быть разной, заряжала положительной энергией и всех объединяла. Света привносила свой талант в эту картину, за что я ей очень благодарен
».
Главные роли в сериале сыграли Светлана Устинова
, Максим Матвеев
, Иван Янковский
, Игорь Верник
, Богдан Голощук
, Александра Хромова
, Федор Леонов
, Влада Ерофеева
, Егор Корнев
и другие.
Премьера сериала «Домашнее поле
» о женщине-тренере в мужской футбольной команде состоится 26 мая эксклюзивно на more.tv, а после — в эфире телеканала СТС.
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