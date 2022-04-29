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Светлана Устинова становится тренером мужской футбольной команды в тизере сериала «Домашнее поле»

29 апреля
2022 год

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29 апреля 2022
Видеосервис more.tv показал первый тизер 8-серийной спортивной драмы «Домашнее поле» режиссёра Феликса Умарова.


Провинциальный футбольный клуб «Красный ястреб» остался без тренера перед стартом сезона в Российской Премьер-Лиге. Его генеральный директор Антон Данин находит неожиданное решение: он в обход спонсоров назначает на эту должность Елену Волкову — талантливую москвичку, выведшую свою команду «Сайгак» в Лигу чемпионов. Теперь она первая женщина-тренер в мужском спорте. Но в городе Елену ждет холодный прием. Потому что здесь футбол — исключительно мужской мир. На новом месте Елена постоянно сталкивается с препятствиями, и только Данин защищает героиню перед спонсором команды Титовым, который хочет убрать неудобного тренера и заменить ее надежным ветераном Филом Никитиным.

«Подобная тема хорошо ложится и на другие отрасли, — рассказал режиссёр Феликс Умаров. — Это могла бы быть советская история про то, как первая женщина приходит управлять большим заводом или летит в космос. Спорт тут — просто хороший фон. Подобные сеттинги заставляют прочувствовать проблему, которую поднимает сюжет, наиболее ярко и доходчиво. И нам очень повезло с главной героиней, сыгранной Светой Устиновой. Она могла быть разной, заряжала положительной энергией и всех объединяла. Света привносила свой талант в эту картину, за что я ей очень благодарен».

Светлана Устинова становится тренером мужской футбольной команды в тизере сериала «Домашнее поле»

Главные роли в сериале сыграли Светлана Устинова, Максим Матвеев, Иван Янковский, Игорь Верник, Богдан Голощук, Александра Хромова, Федор Леонов, Влада Ерофеева, Егор Корнев и другие.

Премьера сериала «Домашнее поле» о женщине-тренере в мужской футбольной команде состоится 26 мая эксклюзивно на more.tv, а после — в эфире телеканала СТС.
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Светлана Устинова становится тренером мужской футбольной команды в тизере сериала «Домашнее поле» фотографии
Светлана Устинова становится тренером мужской футбольной команды в тизере сериала «Домашнее поле» фотографии
Светлана Устинова становится тренером мужской футбольной команды в тизере сериала «Домашнее поле» фотографии
Светлана Устинова становится тренером мужской футбольной команды в тизере сериала «Домашнее поле» фотографии
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