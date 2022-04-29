Марина Федункив откроет «Кафе "Куба"»

анонс

За режиссуру отвечает Уберто Пазолини

Жюльет Бинош и Рэйф Файнс исполнят главные роли в киноадаптации «Одиссеи»

Светлана Устинова становится тренером мужской футбольной команды в тизере сериала «Домашнее поле»

Премьера состоится этим летом

Оксана Акиньшина, Филипп Янковский и Мария Фомина в тизере 2 сезона сериала «Контейнер»

28 апреля

Объявлены даты проведения Шестого фестиваля «Горький fest»

Киносмотр пройдет в Нижнем Новгороде с 23 по 29 июля