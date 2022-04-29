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Марина Федункив откроет «Кафе "Куба"»

29 апреля
2022 год

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29 апреля 2022
Марина Федункив приступила к съемкам в комедийном сериале «Кафе "Куба"», действие которого развернется в вымышленном поселке в начале нулевых. Об этом сообщает пресс-служба телеканала ТНТ, занимающегося производством проекта совместно с компанией Good Story Media.

Марина Федункив откроет «Кафе Куба»
фото: Пресс-служба ТНТ

По задумке создателей, «Кафе "Куба"» не просто перенесет зрителей на двадцать лет назад и позволит поностальгировать по временам без технологических удобств и других привычных нам сегодня вещей, но и увлечет историями обычных людей, которые хотят простого человеческого счастья и при этом попадают в ситуации с разным градусом безумия.

Компанию Федункив составят Мария Смольникова, Григорий Чабан и Виктория Клинкова. Режиссерское кресло заняла Жанна КадниковаРеальные пацаны», «Универ»). Она же выступила автором идеи.

Комедийный проект «Кафе "Куба"» выйдет на ТНТ в 2023 году.
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