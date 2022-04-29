Марина Федункив откроет «Кафе "Куба"»

Марина Федункив приступила к съемкам в комедийном сериале «Кафе "Куба"», действие которого развернется в вымышленном поселке в начале нулевых. Об этом сообщает пресс-служба телеканала ТНТ, занимающегося производством проекта совместно с компанией Good Story Media.
фото: Пресс-служба ТНТ
По задумке создателей, «Кафе "Куба"» не просто перенесет зрителей на двадцать лет назад и позволит поностальгировать по временам без технологических удобств и других привычных нам сегодня вещей, но и увлечет историями обычных людей, которые хотят простого человеческого счастья и при этом попадают в ситуации с разным градусом безумия.
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