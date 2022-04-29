Третий сезон «Динозавра» с Андреем Смирновым и Александром Панкратовым-Чёрным стартует 4 мая

По сюжету Бабушкин (Смирнов) и Басня (Панкратов-Чёрный) перестали справляться с количеством заказов и организовали школу по вскрытию дверей при фирме. Тем временем происходит «ограбление века»: воры, используя хитрый план, пробрались в крупный банк и обчистили сейфы вип-клиентов. СК прессуют «сверху» – необходимо раскрыть преступление по горячим следам и вернуть похищенное. За дело берется Полина (Анна Абрамович), а Бабушкин и Басня становятся внештатными сотрудниками полиции и, используя своим криминальные связи, помогают ей.
«Второй сезон был наполнен драматичностью, серьёзными, даже трагическими событиями. В этом сезоне всё немного полегче, но есть риск, погони и даже драки. Нас особенно радует с Андреем Смирновым, что будет больше юмора. А во-вторых, продолжается развитие главной темы – через какие бы криминальные препятствия Бабушкин и Басня ни проходили, они сохранили в себе совесть, человеколюбие, уважение человека к человеку», – рассказал Александр Панкратов-Чёрный.
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