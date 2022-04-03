Билл Скарсгард станет новым «Вороном»

В разработку запущен очередной перезапуск мистического триллера «Ворон». Образ главного героя воплотит Билл Скарсгард, известный по роли клоуна Пеннивайза в хорроре «Оно», сообщает THR.
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Сюжет «Ворона» основан на одноименном комиксе и сосредоточен вокруг рок-музыканта Эрика Дрейвена, который возвращается с того света, чтобы отомстить за смерть своей любимой. Главную роль в оригинальной картине 1994 года исполнил Брэндон Ли, трагически погибший на съемках.
В ребуте компанию Скарсгарду составит британская певица Талия Барнетт, выступающая под псевдонимом FKA Twigs. Кого именно она сыграет, пока неизвестно. Режиссерское кресло займет Руперт Сандерс, поставивший фэнтези-картины «Белоснежка и охотник» и «Призрак в доспехах». Сценарий написал Зак Бэйлин, номинированный на «Оскар» за спортивный байопик «Король Ричард». Съемки нового «Ворона» стартуют в июне этого года и пройдут в Праге и Мюнхене. Бюджет оценивается в 50 миллионов долларов.
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