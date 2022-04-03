Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Билл Скарсгард станет новым «Вороном»

3 апреля
2022 год

Новости кино >>
3 апреля 2022
В разработку запущен очередной перезапуск мистического триллера «Ворон». Образ главного героя воплотит Билл Скарсгард, известный по роли клоуна Пеннивайза в хорроре «Оно», сообщает THR.

Билл Скарсгард станет новым «Вороном»
фото: Getty Images

Сюжет «Ворона» основан на одноименном комиксе и сосредоточен вокруг рок-музыканта Эрика Дрейвена, который возвращается с того света, чтобы отомстить за смерть своей любимой. Главную роль в оригинальной картине 1994 года исполнил Брэндон Ли, трагически погибший на съемках.

В ребуте компанию Скарсгарду составит британская певица Талия Барнетт, выступающая под псевдонимом FKA Twigs. Кого именно она сыграет, пока неизвестно. Режиссерское кресло займет Руперт Сандерс, поставивший фэнтези-картины «Белоснежка и охотник» и «Призрак в доспехах». Сценарий написал Зак Бэйлин, номинированный на «Оскар» за спортивный байопик «Король Ричард». Съемки нового «Ворона» стартуют в июне этого года и пройдут в Праге и Мюнхене. Бюджет оценивается в 50 миллионов долларов.

После выхода первого фильма было снято несколько продолжений — «Ворон: город ангелов», «Ворон: Спасение» и «Ворон: Жестокое причастие», которые вышли на экраны с 1996 по 2005 год. Ранее неоднократно сообщалось о перезапуске «Ворона», но ни один из проектов не был реализован. В касте последнего из них значился Джейсон Момоа.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Зак БэйлинБрэндон ЛиДжейсон МомоаРуперт СандерсБилл Скарсгард
фильмы
Белоснежка и охотникВоронВорон 2: Город ангеловВорон 3: СпасениеКороль РичардОноПризрак в доспехах

фотографии >>
Билл Скарсгард станет новым «Вороном» фотографии
Билл Скарсгард станет новым «Вороном» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александра Яковлева
1 апреля ушла из жизни актриса Александра Яковлева.
Любовь Денисова
1 апреля ушла из жизни актриса Любовь Денисова.

День рождения >>

Андрей Вертоградов
Ольга Дегтярева
Анастасия Заворотнюк
Владимир Носик
Виктория Пархоменко
Глеб Подгородинский
Александр Симонец
Джемал Тетруашвили
Ольга Тумайкина
Алек Болдуин
Марлон Брандо
Аннекатрин Бюргер
Дженни Гарт
Дорис Дэй
Кэтрин МакКормак
Марек Перепечко
все родившиеся 3 апреля >>

Афиша кино >>

Тарас Бульба
драма, исторический фильм, экранизация
Россия, Украина, 2009
Салют-7
драма, фильм-катастрофа
Россия, 2017
Балканский рубеж
военный фильм, драма
Россия, Сербия, 2019
Скрежет
фильм ужасов
Финляндия, Швеция, 2022
Бабушка
мистика, фильм ужасов
Испания, Франция, 2021
Всё, везде и сразу
фантастическая экшн-комедия
США, 2022
Гарри Хафт: Последний бой
биография, драма, спортивный фильм, триллер
Канада, Венгрия, США, 2021
Мальчик-дельфин
комедия, приключения, фэнтези
Германия, Россия, Турция, 2022
Призрак монахини из Борли
драма, мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2021
Прятки
триллер, фильм ужасов
США, 2021
Бабки
комедия
Россия, 2021
Чупакабра
драма, социальная драма
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен