Президент России подписал закон о 100%-ной господдержке дебютных фильмов

Президент России Владимир Путин подписал изменения в закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации», согласно которым 100%-ное государственное финансирование производства и проката могут получить дебютные фильмы выпускников режиссерских факультетов федеральных вузов, неигровые картины и уникальные авторские анимационные фильмы, сообщается на сайте Кремля.
фото: Владимир Путин во время визита во ВГИК в октябре 2019-го/kremlin.ru
Ранее господдержка любых фильмов была ограничена 70% от общего бюджета производства или проката. Теперь же в отдельных случаях федеральный орган исполнительной власти в области кинематографии (на данный момент это Министерство культуры РФ) господдержка может доходить до 100%. Нынешние поправки определили ряд исключений.
В первую очередь это дебютные фильмы выпускников госвузов по специальности «Режиссура кино и телевидения» или «Режиссура аудиовизуальных искусств (по видам)». Это могут быть как игровые, так и документальные или анимационные проекты. Главное – выпускники могут рассчитывать на 100%-ное финансирование в течение пяти лет после получения ими высшего образования. Кроме того, поправки определяют, что дебютным является только первый фильм режиссера (в международной фестивальной практике под эту категорию порой попадают и вторые картины постановщиков).
Помимо этого полную господдержку как на производство, так и на прокат фильмов могут получить создатели неигрового кино, в том числе научно-популярного (определение этих категорий также теперь закреплено законодательно), и уникальных авторских анимационных фильмов. Последними считаются картины, «воплощающие творческий замысел при помощи оригинальной анимационной
технологии и выдающейся техники исполнения».
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